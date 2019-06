La molestia de Iker Casillas: tuvo que salir a desmentir a los medios

Como ha sucedido en un par de ocasiones, el arquero español Iker Casillas tuvo que salir, nuevamente, a desmentir su retiro. Según las últimas informaciones de los medios en Portugal, el guardameta de Porto ya habría tomado una decisión respecto a su futuro y esta sería la del retiro, sin embargo, a través de sus redes sociales el ex Real Madrid aseguró que eso no es cierto.



Vale la pena recordar que Iker sufrió un infarto del miocardio el pasado 1 de mayo, motivo por el cual estuvo internado en un hospital portugués durante varios días y luego de salir aseguró que no podía definir con claridad cuál sería el paso a seguir en su carrera pues todo dependía de su diagnóstico médico.



Con base en ello, varios medios deportivos europeos han publicado diferentes versiones respecto a lo que viene para el arquero, pero el español prefiere pedir calma a la hora de establecer esto y asegura que aún no tiene decisiones contundentes respecto a lo que viene para él en su carrera deportiva.



Con base en ello, citando un mensaje de hace un mes, el arquero dejó clara su situación: “Lo mismo que este tweet de hace un mes salvo la parte de la revisión con el doctor. Más que nada porque la tengo mañana. Abrazo a tod@s”, aseguró el arquero, quien luego de su próxima cita podría dar indicios de lo que hará, pero aún no lo sabe con claridad.



Este fue el mensaje de Iker: