Quién diría que Hulk era tan sensible: amenaza con irse por críticas

En el fútbol de Brasil hay un hecho sorprendente: uno de los grandes, de los llamados a ser protagonista, está en la séptima casilla de la tabla de la Serie A, con 40 unidades, 20 menos que el líder Palmeiras. Está fuera de todos los puestos a competencias continentales y el juego no despega. Hasta ahí, una realidad.

Los fanáticos, por supuesto, al han emprendido contra el técnico y los jugadores de Atlético Mineiro, que salen ahora más silbados que felicitados de las canchas.



Por supuesto se han fijado en Hulk, una de las figuras, quien curiosamente ha resultado bastante sensible a la crítica y ha amenazado con irse del club por lo que considera "reclamos inaceptables" de parte de la afición tras la derrota contra Palmeiras, precisamente por 1-0.



"Intentamos, buscamos, damos lo mejor de nosotros, creamos mucho, hubo una intensidad muy alta, especialmente en la primera mitad. Y no entró el balón. Si hubiera entrado un balón mío o de Keno, el partido sería otra historia. Pero el fútbol es así, cuando no se ganan partidos, la desconfianza es natural. Cuando los jugadores del Palmeiras están primeros, cualquier movimiento dará más confianza. La desconfianza sucederá, pero no puedes rendirte", dijo.



Su excusa suena válida: “Yo, por ejemplo, no me imaginaba jugar los 90 minutos hoy, viniendo de una lesión en la pantorrilla es muy difícil, pero logré jugar. Cometí muchos errores, pero tratando de ayudar. Tengo mucho respeto por la afición pero si creen que esto no es intensidad solo dilo y te pediré que te vayas. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Decir que hay falta de voluntad es inaceptable", dijo, muy molesto.



Y claro, aprovechó para sacar a relucir su trayectoria en varias de las mejores ligas del mundo y para revelar que tiene ofertas y que incluso pudo irse al Tottenham pero no lo logró por un problema de visa.



Mineiro ganó la Serie A brasileña la temporada pasada con Hulk y Diego Costa en sus filas. ¿No es esperable que le pidan mantener el nivel esta temporada? Al parecer, la tolerancia a la crítica no es mucha.