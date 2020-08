El duro Van Gaal: así habló de la homosexualidad en el fútbol

Louis Van Gaal será recordado como un entrenador fuerte, de dilatada experiencia y estricto en sus equipos. Sin embargo, el holandés, ya retirado, mostró su lado más sensible al referirse sobre la homosexualidad en el fútbol masculino, un tema que sigue siendo tabú en el mundo de este deporte.



El holandés afirmó, en charla con el portal holandés ‘Gaykrant’, especializado en noticias de la comunidad LGBTIQ+, que nunca se cruzó con un caso de un futbolista que hiciera público o le confesara que era gay.



“En general, esto no se discute en el mundo del fútbol. El mundo del fútbol tiene una realidad pasada de moda y es muy conservador en cuanto al pensar y al hacer. Y así también son las personas homosexuales, porque temen las consecuencias. ¿Por qué no un jugador querría destacarse por eso? ¿Por qué no se acepta? Yo creo que sería aceptado en el vestuario, pero ningún jugador en actividad ha salido del clóset. Por lo tanto, no me parece extraño que no se discuta”, fue la reflexión de Van Gaal.



El holandés agregó: “Ningún jugador en mi carrera ha dicho: ‘soy gay'. Ni uno. Eso dice suficiente. A menudo lo he pensado y sospechado entre los jugadores. Pero si a ellos no se le ocurre decirlo, no quiero cargarlos con eso. No voy a decir en qué club fue porque quiero proteger a esos futbolistas. La mayoría están casados con una mujer y tienen hijos. Realmente no puedo hacerles eso”.



Van Gaal le aconsejaría a un futbolista que quisiera hablar públicamente de su homosexualidad, que hay que tener mucho coraje y fuerza para hacerlo, porque en el mundo del fútbol y en el mundo exterior puede ser difícil. Pero también creo que siempre es mucho mejor salir del clóset, porque lo mejor es ser tú mismo y no aceptar ciegamente lo que se dice.



Agregó el extécnico que “la homosexualidad todavía es vista por muchos como un comportamiento desviado. Incluso en el nombre de Dios todavía se ve de esa manera. Y así estarás bajo presión como futbolista. Traerá mucho y tienes que superar mucha resistencia. Tienes que pensar si quieres eso y si es lo correcto para ti”



Y finalizó contando cómo cambió una frase para hacerse más inclusivo con sus dirigidos. “Una de las preguntas que solía hacerles era si tenían novia. Con el tiempo, modifiqué mi lenguaje para hacerlo más inclusivo y comencé a consultar por sus ‘parejas’. Adapté esto para relacionarme a través de una visión avanzada, porque me di cuenta de que era una pregunta equivocada”, reveló.