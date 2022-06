Por el caso Byron Castillo, un jugador ecuatoriano abandonaría su club

Gran polémica en territorio chileno. El portero internacional ecuatoriano Hernán Galíndez ha pedido a su club, la Universidad de Chile, que le libere para poder salir del país después de que su vida haya cambiado de forma radical tras la denuncia de Chile contra Ecuador en la FIFA por el "caso Byron Castillo".



Galíndez ha denunciado amenazas y hostigamiento a su persona y a su familia, acoso que ni siquiera le permite ir al supermercado. Una situación que admitieron este viernes tanto el gerente deportivo de la entidad, Manuel Mayo; como el entrenador, Diego López, quienes dicen contar con el jugador pero que se abren a la opción de traspasarlo solo si llega una buena oferta.

“Hemos estado en permanente contacto con él y su gente, y ha recibido algunos mensajes de hostigamiento. Él está contento en el club, ha sido parte importante y muy importante para nosotros. Nosotros contamos con él", aseguró.



"Él está intranquilo, porque su familia se ha sentido así, pero como club le hemos prestado la ayuda pertinente. Como cualquier jugador del club con contrato vigente, recibimos ofertas, las analizamos. Contamos con él, pero nos abrimos a escuchar ofertas. Nos ha pedido que al menos lo evaluemos”, afirmó.



En la misma línea se expresó López, quien reveló que mantuvo una "importante conversación" con el arquero porque “no es una situación normal". "Los jugadores de calidad son siempre importantes. Si se queda es importante para el equipo. En el partido anterior no estuvo, y buscamos proteger la situación. Está entrenando de forma diferenciada, así que tampoco estará el lunes en el partido de copa de Chile", reveló.



“En este momento tenemos a Campos y no tenemos a Galíndez. Cuando tengamos a los dos, ustedes verán cuál es mi decisión. Yo quiero tener dos laterales derecho que peleen el puesto todos los días", dijo.



El pasado año se incorporó a las filas del Universidad de Chile a cambio de 600.000 euros, de acuerdo con la web especializada Tansfermarket. "No tiene una cláusula de salida, por lo que no puedo decir un monto específico. Cualquier oferta que llegue la conversaremos con el directorio si le parece bien al club y es aceptable sobre la evaluación que tenemos a un jugador de la calidad de Hernán", explicó el entrenador sobre la posible salida del arquero.



"Si no hay ofertas, él me ha dicho que se quiere quedar. Ha estado cómodo, está muy contento en el club”, agregó.