Con gol polémico, Fluminense de Jhon Arias perdió ida de Recopa

Liga de Quito y Fluminense, campeones de Copa Sudamericana y Libertadores 2023, se enfrentaron por la ida de la Recopa en territorio ecuatoriano, en un partido que terminó con victoria local con un gol que fue discutido para los brasileños y que aprobó el VAR colombiano Nicolás Galló en el último minuto.

Sobre el papel parecía que Fluminense iba a llevarse una victoria por la superioridad de su nómina, pero los ecuatorianos hicieron respetar su casa y mantuvieron al margen a los brasileños.



Sin embargo, en Fluminense el colombiano Jhon Arias fue uno de los que más insistió en ataque y por varias ocasiones logró desequilibrar, pero no consiguió ser el camino para llegar al gol.



Ese primer tiempo no tuvo muchas ocasiones de gol, pero Liga de Quito logró inquietar el arco de los brasileños, consiguiendo llegadas con Lucas Ezequiel Piovi y Sebastián González Baquero, pero no estuvieron acertados de cara a la portería.





Para el complemento la altura ya le estaba afectando a Fluminense y las acciones empezaron a escasear y Fernando Diniz tuvo que hacer algunos cambios, uno de ellos, la salida de Germán Cano.



Sin embargo, sobre los últimos 20 minutos volvió LDU al ataque y tuvo chances para abrir el marcador, pero fallar en la definición fue su pecado más grande.



De igual manera, Fluminense en las ocasiones que tuvo por poco anota, pero también les costó, aunque a poco del final Lima Lima recibió un balón en el área, remató fuerte, pero eso pegó en rebeldemente en el poste.



El empate persistió y Fluminense se dedicó a cuidar el empate que era favorable, mientras que Liga de Quito presionó, pero no terminó siendo suficiente, aunque en el 90+1 los locales anotaron tras un tiro libre, y Adrián Arce cazó ese gol en el área, pero el central colombiano Andrés Rojas, decidió que en primera instancia había fuera de lugar, pero el VAR Nicolás Gallo decidió que estaba habilitado y al trazar las líneas se decidió que fue correcta la anotación.



La vuelta de la Recopa Sudamericana se jugará el próximo jueves 29 de febrero en Río de Janeiro y allí los brasileños tendrán que remontar para ser campeones.