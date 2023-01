Gran amistoso en Arabia: reviva los goles del PSG vs. Riyadh All Star

PSG derrotó por 5-4 este jueves al Riyadh All Star, equipo que es conformado por los mejores jugadores del Al Nassr y el Al Hilal.



Lionel Messi anotó el primer gol a los dos minutos del pitazo inicial. Allí, el argentino recibió un pase englobado de Neymar y luego la mandó a guardar por debajo del arquero Mohammed Al Owais.



Cristiano Ronaldo no se quedó atrás y empató el partido sobre el minuto 34 del partido desde el punto del penal luego de una infracción de Keylor Navas sobre el jugador portugués dentro del área.



Tras estos dos goles, Marquinhos, Sergio Ramos, Kylian Mbappé y Hugo Ekitike pondrían los siguientes goles para los parisinos mientras que CR7 concretó su doblete y el tercero del Riyad sería de Jang Hyun-Soo.



Vea acá los goles del PSG vs. Riyadh All Star



Lionel Messi (1-0)

¡MANO A MANO Y NO PERDONÓ! Lionel Messi adelantó 1-0 al PSG contra el combinado del Al Nassr y Al Hilal.



📺 La Riyadh Season Cup, por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/2MgDV94BzG — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 19, 2023

Cristiano Ronaldo (1-1)

PARTIDAZO: CR7 LO EMPATÓ Y EL PSG IGUALA 1-1 CONTRA EL COMBINADO DE ARABIA SAUDITA.



📺 La Riyadh Season Cup, por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/Qzh5bgtMNu — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 19, 2023

Marquinhos (2-1)

Marquinhos’s GOAL 🇧🇷©️



Mbappé with the assist! 🇫🇷💫pic.twitter.com/bHSw6gFEJx — PSG Report (@PSG_Report) January 19, 2023

Cristiano Ronaldo (2-2)

¡EL BICHO ESTÁ ON FIRE! DOBLETE DE CR7. Del penal errado de Ney al 2-2 del Riyadh contra PSG.



📺 La Riyadh Season Cup, por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/l5qoWGMOXf — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 19, 2023

Sergio Ramos (3-2)

¡Gran jugada de Mbappé y gol de Sergio Ramos! PSG se puso 3-2 contra el combinado árabe y el español lo festejó con el Topo Gigio incluido.



📺 La Riyadh Season Cup, por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/dGLmpdX6Jk — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 19, 2023

Jang Hyung Soo (3-3)

JANG HYUN SOO! PSG 3x3 Amigos do CR7pic.twitter.com/fTAaK6o09y — Sala12 (@OficialSala12) January 19, 2023

Kylian Mbappé (4-3)

¡Así fue el gol de Mbappé! El francés cobró con categoría para poner adelante al PSG ante Riyadh Season. pic.twitter.com/OTdRAaGvQN — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) January 19, 2023

Hugo Ekitike (5-3)

Hugo Ekitiké’s GOLAZOO 🇫🇷⚽️



Gharbi with the assist! 💫pic.twitter.com/Wbb5VE2IHt — PSG Report (@PSG_Report) January 19, 2023

Anderson Talisca (5-4)