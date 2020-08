Gobernación del Valle solicitó sede del Suramericano Sub 20 de 2021

Luego de que Cali solicitara oficialmente ser tenida en cuenta como sede del Suramericano Sub 20 masculino del próximo año tras conocer que la Conmebol le otorgó la organización a Colombia, este lunes festivo se unió a dicho clamor la Gobernación del Valle del Cauca, con una propuesta de cuatro estadios.



Clara Luz Roldán González, gobernadora del Valle, expresó que “remitimos formalmente ante la Federación Colombiana de Fútbol nuestra petición desde el Valle del Cauca para organizar el Campeonato Suramericano Sub 20 de fútbol que le fue otorgado a Colombia para febrero de 2021 por la Conmebol”.

Roldán González señaló que “en el Valle del Cauca contamos con cuatro estadios de primer nivel para albergar esta cita internacional, en los municipios de Cali, Palmira y Tuluá y una amplia experiencia en organización de eventos deportivos para garantizar el éxito de este campeonato”.



Están disponibles los estadios Pascual Guerrero (Cali), Francisco Rivera Escobar (Palmira) y Doce de Octubre (Tuluá), sumándose la posibilidad del escenario del Deportivo Cali también en el corregimiento de Palmaseca, en Palmira.



“Soñamos forjar a partir de este Suramericano Sub 20, una nueva generación dorada como la que inició en 2005, que recordamos todos los colombianos, y recibir con la alegría y cariño de los vallecaucanos a todos los aficionados colombianos y extranjeros, así como a las delegaciones”, agregó en twitter la Gobernadora.



La mandataria remarcó que “es la oportunidad de completar un ciclo de eventos internacionales que pongan al país en la órbita mundial, Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, Suramericano Sub 20 -2021 y Mundial de Atletismo Sub 20 - 2022. La nueva generación deportiva forjada desde la campaña ‘Valle Invencible’.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces