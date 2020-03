Vuelven por Duván: la compleja operación que planea gigante italiano

Duván Zapata está físicamente a tope y ese es un detalle que no pasa inadvertido para el mercado del fútbol europeo.

El colombiano, recientemente autor de una tripleta, ha vuelto a aparecer en el radar y uno de los históricos de Italia iría por él sin dudar en el próximo verano.



¿Qué debe pasar? Según Tuttosport, Duván Zapata está en al carpeta del Inter de Milán, que intentará una serie de movimientos para facilitar su contratación.



El equipo de Conte, según la fuente, ya se ha dado a la pena ante la salida de Lautaro Martínez, probablemente hacia Barcelona, y desde ahora evalúa no una sino dos hojas de vida: la del vallecaucano y la de Olivier Giroud, del Chelsea. Se iría un delantero pero llegarían dos.



Inter no cederá por menos de 110 millones de euros sobre la mesa por el argentino y, si se da la repatriación de Neymar, los fondos no serían suficientes en Barcelona. Por eso planean un canje.



Aunque se da como un hecho la salida de Arturo Vidal, el favorito de Conte, en las últimas horas se mencionó otro nombre: Arthur Melo.



Según Tuttosport, Inter espera que el brasileño de 23 años sea mejor negocio a largo plazo que el chileno y por eso orientaría hacia allí sus intereses.



Suenan también Carles Aleñá, cedido en el Betis, y Jean Clair Todibo, a préstamo en el Schalke 04, porque el objetivo es hacer negocio sí o sí en el próximo verano.



Todas esas fichas tendrían que acomodarse para volver a ver a un colombiano con los colores del Inter de Milán.