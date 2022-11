Cano y Arias, la dupla que pudo ser de Colombia: brillan en Brasil

Germán Ezequiel Cano es uno de los delanteros, del tiempo reciente, que mejor accionar tuvo en Colombia. Sus goles lo dejaron en la historia del Medellín, siendo fundamental en múltiples competiciones, además, de conseguir el título de Copa Colombia en el 2019.



Ese mismo año, el argentino partió a Brasil, donde llegó al Vasco da Gama, para recalar en Fluminense. En el Flu coincidió con Jhon Arias, el colombiano con el que ha configurado una de las duplas más rendidoras en ese país, aportando goles y asistencias.



El entendimiento entre ambos es total. Además, al argentino en su momento se le preguntó el deseo de jugar con Colombia, teniendo en cuenta que estaba cerca de completar el tiempo para obtener la doble nacionalidad. En entrevista con Globosporte, el delantero habló del momento en que tuvo esa chance, pero no se concretó “Porque tienes que quedarte dos años para naturalizarte. Quería hacer este trámite para abrir una vacante de extranjero en el club, para conseguir otra. Tendría que quedarme dos años, pero me quedé año y medio y surgió la opción de venir a Brasil”.



Además, con la dupla con Arias, fue cuestionado sobre haberlos visto juntos en Fluminense “Sería bueno ¿no? Imagínate eso, pero no sucedió”.