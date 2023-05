No se ilusionen: Cano revela por qué no jugará en Selección Colombia

German Ezequiel Cano, un hombre muy conocido en Colombia y quien es hoy uno de los mejores delanteros del mundo al nivel de Haaland, es un tipo nostálgico.

En charla con El Alargue de Caracol Radio contó que tiene todo en Brasil con Fluminense pero le hace falta Medellín, la conexión que todos los días le refuerza su hijo paisa, no olvida el anhelo de retirarse en unos años con la camiseta del DIM. Pero una cosa dejó clara: es argentino. Eso no tiene reversa. Y no puede ser colombiano. Aquí, sus razones:



“Lo que pasa es que no llegué a estar el tiempo necesario que me pedía migración para poder cumplir esos dos años que obligatoriamente me pedía, estuve un año y medio en el 2018 y salió la oportunidad de venirme a Brasil y no pude cumplir esos dos años. Estaba haciendo todos los trámites para poder nacionalizarme, pero no se dio. Quedó todo en cero y no se pudo resolver ese tema”.



Es claro que él hizo todo lo que estaba en sus manos: "Si es que me llamaban, uno lo pensaría por todo lo que vivió en el país, porque mi hijo es colombiano y en su momento realmente quería no ocupar un cupo de extranjero y que pudieran llegar más jugadores al equipo. Primero fue eso, que era lo que queríamos, nunca tuve ningún llamado, pero bueno, hoy por hoy me toca estar en otro país y trabajando aquí. En su momento nadie me llamó, sí hubo mucha prensa que hablaban que me iban a llamar, pero eso no sucedió”, dijo.



¿Alguien de la selección Argentina lo contactó alguna vez? “No hablé con nadie de la selección Argentina, pero sí entiendo que ellos tienen un proceso de hace muchos años con varios jugadores que vienen trabajando juntos y es muy difícil poder entrar en la selección, lo entiendo y hay jugadores que están en el fútbol europeo que nos representan de la mejor manera a todos nosotros. Es difícil, yo no tengo ese control para poder elegir, lo que si puedo hacer es poder hacer lo mejor por Fluminense, si tiene que suceder sucederá y si no seguiré en mi club feliz y dando lo mejor por Fluminense”.



Cano dijo que el sueño europeo “Nunca se dio, tampoco quería esperar mucho, no me gusta quedarme seis meses sin jugar, un año sin jugar o esperar una oferta de Europa. Siempre he hablado con mi empresario y siempre lo que estuvo al alcance y lo más rápido posible yo aceptaba. Nunca se dio la posibilidad de ir a Europa, son cosas del fútbol y cosas que pasan”.



Lo que sí está en sus manos es un posible retiro en el DIM: “Si llega alguna oferta de otro equipo diría que no, soy fiel a mi palabra, lo que dije años atrás. Si vuelvo a Colombia, volvería al DIM, si ellos me reciben, me encantaría poder terminar mi carrera allá. No depende de mí, sino de la situación del club, de cómo está todo. Siempre al rojo lo llevo en mi corazón y siempre quiero que le vaya bien y siempre le hacemos muchísima fuerza”.