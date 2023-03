Te lo agradezco pero no: Gerardo Martino y un portazo a Boca Juniors

Pasó el Mundial de Catar, el asedio, la crítica implacable, el cansancio, y Gerardo 'Tata' Martino decidió irse a su Rosario natal a tomarse un respiro que era, más que nunca, un asunto vital.

Y hasta allá fueron a buscarlo los miembros del consejo de Boca Juniors con un encargo claro de Juan Román Riquelme: ofrecerle el cargo de entrenador, tras el despido de Hugo Ibarra.

​

Uno de los clubes más grandes de Argentina no necesita mucha presentación ni mucha persuasión, aunque para Martino no es suficiente para cambiar su férrea decisión de parar y dedicarse tiempo.

​

Según la información de TNT Sports, el entrenador habría dicho NO a la primera propuesta y eso supone un problema enorme pues se trata de la primera y más clara opción y además hay urgencia pues no quieren que la decisión se demore más allá de este fin de semana.

🚨 'TATA' MARTINO RECHAZÓ LA OFERTA 🚨



El principal candidato que quería Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol para ser entrenador de Boca dijo que no a la primera propuesta. ¿Y ahora?



▶ @nacho_bezruk y @marcosbonocore pic.twitter.com/q4l5P4dlNm — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 30, 2023

EL plan B que se maneja en medios locales sería José Pekerman, peor el tema de los costos hace muy compleja una negociación.



¿Quién dirigirá a Villa y Fabra? No parece que la camiseta sea ya suficiente argumento en un equipo que marca en el puesto 14 del torneo local.