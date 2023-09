Martino esperará a Messi pese a ser duda para final de US Open Cup

Alarmas encendidas en Inter Miami con Lionel Messi. Durante este martes, el jugador argentino ha sembrado las dudas y su ausencia para la final de la US Open Cup ante Houston es una posibilidad.



Esto se debió a que el argentino no se entrenó con sus compañeros y en cambio hizo la práctica de manera diferenciada y con un ritmo más lento para evitar una recaída en la molestia muscular que sufre.



Messi viene con la lesión desde el juego contra Ecuador por Eliminatorias y aunque Gerardo Martino lo llevó de a poco, el técnico probó al ‘10’ ante Toronto y allí tuvo que salir a la media hora de juego.

Pues bien, el entrenador reconoció que si no hubiese un título en juego, Messi estaría descartado, pero aseguró que esperarán hasta el final para saber si puede al menos jugar en el segundo tiempo.



"Esperaremos hasta mañana. Jordi Alba, difícil que juegue, pero con Leo vamos a esperar, hasta el último momento vamos a ver la resolución que tomamos", mencionó el DT argentino en rueda de prensa.



Y complementó: "Indudablemente hay futbolistas y futbolistas. En este caso lo que haré es sentarme con él, ver cuáles son las sensaciones. Hay tres cuestiones. Primero el jugador, después la final, y después lo que viene. Todo este tipo de interrogantes hacen que se salga de hablar del partido en sí porque se habla de Leo. Hay que achicar ese margen de riesgo".



Finalmente, reconoció que el haber alineado a Messi ante Toronto fue una decisión equivocada.



"A veces es difícil porque entre el cuerpo médico, el futbolista, el cuerpo técnico hablamos, vemos las sensaciones. Se sintió bien en las 48 horas previas al partido, hizo todo lo que se necesitaba y finalmente pasó lo que pasó. Es mucho más fácil con el resultado a la vista, pero nosotros no lo tenemos con antelación. A veces acertamos y a veces cometemos errores. No lo quito como posibilidad", concluyó.