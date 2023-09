Martino contó la razón real por la que Messi no jugó ante Atlanta

Luego de la goleada que recibió Inter Miami a manos de Atlanta United durante el sábado, se dispararon los rumores sobre las razones por las que Lionel Messi no estuvo en este partido.



Inicialmente se mencionó que la ausencia del astro argentino se dio por el césped del estadio de Atlanta ya que el Mercedes Benz Stadium cuenta con pasto artificial y no natural.



De igual manera, se especuló que se debió a una molestia muscular de Messi, cuestión que al final Gerardo Martino confirmó al término del encuentro.

"Los dos están con fatiga muscular, corríamos riesgos de tener peores consecuencias si venían a jugar este parido, nada tiene que ver la cancha y nosotros vivimos el día que tenemos por delante porque quieras o no tenemos la búsqueda de llegar a los play-off, pero tenemos el partido del 27 que es una final, por eso a veces es difícil tomar decisiones", mencionó el entrenador argentino revelando también la ausencia no solo de Messi, sino también de Jordi Alba.



Recordemos que Messi solo jugó un partido en el inicio de la Eliminatoria que fue ante Ecuador mientras que contra Bolivia no estuvo ni entre los suplentes por una posible molestia.



Vale señalar que Messi volvería a jugar con Inter Miami este miércoles 20 de septiembre cuando los de Florida enfrenten a Toronto en una nueva fecha de MLS.