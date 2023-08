Martino reveló por qué puso a Messi de suplente en Inter Miami

Lionel Messi hizo historia en la MLS y en tan solo media hora que jugó, logró volver a hacer figura con Inter Miami. El argentino tuvo un estreno de locos al armar una fantasía que terminó con otro gol para el astro en el club norteamericano.

Sin embargo, después del partido hubo muchas preguntas y una de ellas era por qué para este juego contra New York Red Bulls, Lionel Messi fue suplente, pues venía siendo figura en Leagues Cup y US Open.



El técnico Gerardo ‘Tata’ Martino reveló la razón por la que sentó a Messi y mencionó que no siempre lo va a utilizar porque necesita descansar, aunque entiende el furor de los hinchas por querer ver en acción al campeón del mundo.



"La conversación con Messi fue solamente explicarle que teníamos tres partidos en una semana, que veníamos de un desgaste muy grande, que iba a tener que parar en algún momento”.



“No tengo que pedir disculpas a la gente, pero de alguna manera entiendo sus exigencias. Pero no podemos guiarnos solo por el deseo de la gente", dijo Martino.



Además, agregó: "no nos podemos separar del plan porque hacer eso sería hipotecar un poco el físico de Leo y no estamos acá para reventar al jugador sino para que pueda rendir en toda su plenitud. Solamente le expliqué que teníamos tres partidos en una semana, que veníamos de un desgaste muy grande, que iba a tener que parar en algún momento”, finalizó.