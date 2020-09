El problema que causó Carlos Cuesta en Genk: un compañero sacrificado

La temporada en la Liga de Bélgica para el Genk ha tenido altibajos en los resultados, pero está confirmando a Carlos Cuesta y a Jhon Jáner Lucumí como su pareja de defensores centrales para la campaña 2020/2021. En cuatro partidos, ambos jugadores, así como Daniel Muñoz, han disputado los 360 minutos completos; lo que habla de la confianza de su entrenador, Hannes Wolf.



La decisión de mantener a la pareja de zagueros colombiano no fue fácil, pues el técnico tuvo que dejar como suplente al belga Sébastien Dewaest, quien fue el capitán del equipo campeón en 2019; pero a sus 29 años, ya no era la primera opción para el DT y ha visto los cuatro partidos desde el banquillo.



Así, Cuesta, al quedarse con el puesto de Dewaest, causó un problema interno entre su compañero, el entrenador y la dirigencia del Genk. El club informó que el central belga ya no hace parte del equipo principal, pues fue relegado a la escuadra de reservas hasta que se tome una decisión final con el central.



Dewaest, cansado de no jugar esta temporada, pidió ser transferido a otro club en el que pueda tener continuidad. Así que ahora deberán buscarle equipo, pues el jugador entró en rebeldía y choque con su entrenador.



Fue ‘sin querer queriendo’, pero el nivel de Cuesta, y de Lucumí, han hecho que su compañero no la vea en el inicio de la campaña.