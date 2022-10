Gavi, la revelación del fútbol mundial: el mejor de los jóvenes

El centrocampista español del Barcelona Gavi se alzó este lunes con el trofeo Kopa, que designa al mejor sub-21 de la pasada temporada, galardón que recibió de manos de Ronaldon Nazario y de su compatriota y compañero de equipo Pedri, vencedor de la anterior edición.



Gavi, de 18 años, se convierte en el cuarto jugador que recibe el trofeo Kopa, creado en 2018 y que, además de a Pedri, ha recompensado a Kylian Mbappé y a Matthijs de Ligt, mientras que en 2020 no se entregó por la pandemia.

El jugador de Los Palacios y Villafranca ve así recompensada la gran temporada que firmó con su club, que le ha permitido imponerse a los otros aspirantes, entre los que estaba el francés del Real Madrid Eduardo Camavinga, el portugués del PSG Nuno Mendes o el alemán del Bayern de Múnich Jamal Musiala.



Gavi mostró su agradecimiento "a mi familia y la gente que ha estado en los malos momentos y los buenos, al club de mi vida, el Barça, a los compañeros, y a todos los que me han ayudado a estar aquí. muchas gracias y visca el Barça". "Intento dar lo máximo de mi siempre, a lo que me ayudan los entrenador, intento aplicarlo de la mejor manera", explicó.



Pedri, que abrazó a su compañero al entregarle el trofeo, afirmó: "Para mi ver a Gavi aquí es un orgullo, paso muchas horas con él y veo cómo trabaja y se deja la piel en cada partido, me encanta tenerlo a mi lado y ojalá podamos tenerlo muchos años".



EFE