Dardos a Cristiano Ronaldo: ‘Su carrera terminó con una entrevista’

Cristiano Ronaldo, arropado por la gloria en la Liga de Campeones y por todo su recorrido en clubes de Europa decidió tomar una de las opciones que le quedaban ante la ausencia de ofertas de equipos del viejo continente. Como agente libre tras conceder una entrevista polémica al periodista Piers Morgan, el Manchester United decidió romper el vínculo contractual con el luso y ahí salió un rumor que parecía imposible.

Imposible, pero finalmente fue la decisión y el camino que Cristiano Ronaldo eligió al firmar un contrato multimillonario con el Al Nassr de Arabia Saudita. Ante la ausencia de ofertas en Europa, y como agente libre, el luso quiere experimentar una nueva liga fuera del viejo continente y tomó la alternativa del club árabe. A sus 37 años, y con un contrato de dos años, que lo pondrían a culminar su labor con los saudíes a sus 39 años, probablemente sea una opción que tomó para acabar su carrera deportiva.



Ante la elección de Cristiano Ronaldo, aparecieron dos personajes que fueron ‘enemigos’ del portugués en su segunda etapa con el Manchester United. Gary Neville, quien analizó su decisión y un Jamie Carragher quien comparó la carrera de Cristiano y la de Lionel Messi en estos últimos meses. El exdefensor de los ‘Red Devils’ mencionó, “obviamente a Cristiano lo vamos a ver con menos frecuencia ahora. Nos dice dos cosas: la primera es que Arabia realmente está apostando al fútbol en serio. Han invertido millones en un solo jugador. Están tratando de fortalecer su liga.



Siento que Cristiano quería quedarse al menos hasta el final de la temporada en uno de los grandes equipos de Europa y marcar más goles. Probablemente en un equipo de Champions. Me dice que la oferta estaba fuera de este mundo. Quizás el club que él quería no lo buscó y esta fue su elección. Hay un elemento de tristeza porque probablemente ya vimos el final a un alto nivel creo que podríamos haberlo seguido viendo en el Old Trafford si las partes hubieran tratado las cosas de la manera correcta . De otra manera. Resultó ser inevitable”.



Jamie Carragher por su parte, fue un poco más directo con la elección de Cristiano Ronaldo. De hecho, le quitó su protagonismo en la Copa del Mundo, y mencionó que su carrera culminó con sus declaraciones polémicas. “Es un final triste para él, ¿no es así? Ronaldo termina su carrera con una entrevista con Piers Morgan mientras Messi gana la Copa del Mundo”, sentenció el exdefensor del Liverpool.