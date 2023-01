Gareth Bale anunció su retiro: emotiva carta en redes sociales

Gareth Bale, jugador galés de 33 años decidió ponerle fin a su trayectoria deportiva que inició en Southampton, pasando por clubes de reconocimiento como el Tottenham Hotspurs donde tuvo la atención deseada del Real Madrid que lo fichó en 2013. Punto final en el Los Ángeles Football Club de la Major League Soccer. Pero antes de firmar con los estadounidenses, ya se empezaba a evidenciar un posible adiós del fútbol para el jugador nacido en Cardiff.



Bale fue uno de los importantes jugadores del LAFC para conseguir el título de la Major League Soccer en la temporada pasada anotando un gol para llevar el juego a los lanzamientos desde el punto penalti. Así se despidió de su último club y con decepción en el Mundial lo hizo del combinado de Gales. De esa manera también descarta jugar la Euro.

Pero lo curioso es que una vez finalizó el Mundial de Gales en Qatar, Gareth Bale estaba pensando mucho cuál podía ser su próximo paso en el futuro, y no descartaba todavía seguir jugando al fútbol con el LAFC y con la selección de Gales, tanto así que había dicho que iba a analizar su desempeño con el combinado nacional y que podría estar para la clasificación a la Eurocopa, pero no será posible, pues el lunes 9 de enero confirmó que colgará los guayos.



Por medio de un mensaje en las redes sociales, Gareth Bale anunció su retiro de las canchas oficialmente, "me siento increíblemente afortunado de haber podido realizar mi sueño de practicar el deporte que amo. Me ha dado verdaderamente los mejores momentos de mi vida. Las 17 temporadas de mi vida serán imposibles de replicar sin importar el próximo capítulo de mi futuro", inició su comunicado.

"Desde mi primer toque con el Southampton hasta el último con Los Ángeles, y todo lo que ha pasado entremedias, ha resultado una carrera que me llena de orgullo y gratitud. Jugar para mi país en 111 ocasiones es un sueño hecho realidad", continuó en su mensaje de despedida. No solo recordó a su primer club y a su último, sino que también le dedicó palabras al Real Madrid, pese a lo difícil que fueron las ocho temporadas de idas y vueltas en la 'Casa Blanca'.



"A mis clubes anteriores, Southampton, Tottenham, Real Madrid y finalmente LAFC. Todos mis gerentes y entrenadores anteriores, personal de trastienda, compañeros de equipo, todos los fanáticos dedicados, mis agentes, mis increíbles amigos y familiares, el impacto que ha tenido es inconmensurable", referenció. Por último, se despidió con dudas hacia lo que vendrá, "ahora paso página con ganas de ver el próximo capítulo de mi vida. Es un momento de cambio y transición, una oportunidad para una nueva aventura".