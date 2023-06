Messi rompió el silencio: ‘No vuelvo a Barcelona, iré al Inter Miami’

Lionel Messi sigue sacudiendo el fútbol mundial, la noticia que arrasó todos los titulares este miércoles fue acerca de su llegada al Inter de Miami, luego de rechazar la oferta de Arabia Saudita y que, por parte del Barcelona, no llegase tal propuesta formal.



Con ese panorama y el tiempo corriendo, el argentino finalmente decidió e irá rumbo a la MLS. En entrevista con Mundo Deportivo y Sport, diarios catalanes, Messi también aprovechó para hablar sobre esa opción del Inter “Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100%. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”.



Agregó sobre el deseo de regresar al Camp Nou “Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro”.



También dio un balance de su paso por el PSG “La verdad que el primer año fue muy difícil, como ya dije en alguna ocasión, por diferentes motivos. El segundo año, los primeros seis meses me sentí muy, muy bien, cómodo con el club, en la ciudad, con mi familia”.



Complementó respecto a la decisión de no retornar al Barcelona “Si bien escuché que se decía que LaLiga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldos a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con eso”.



Mencionó que el tema dinero no tuvo nada que ver en su decisión “La verdad es que lo económico nunca fue un problema para mí ni un obstáculo en nada. Incluso nunca llegamos a hablar del contrato ahora. Se pasó por encima una propuesta, pero nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no. Había la intención, pero no podríamos adelantar nada, incluso no hablamos de dinero formalmente. Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado”.



Concluyó sobre su opinión acerca de si en Barcelona hicieron lo posible para su regreso “Bueno, no sé. Es un tema de ellos. La verdad, sinceramente, no sé si ha hecho todo lo posible o no. Ya sabía lo que hablaba con Xavi, sobre todo… ahora habían, por lo que se dice, logrado el permiso de La Liga para hacerlo. No era solo eso, faltaban muchas cosas. El club no estaba en condiciones de afirmarme al 100% de que podía volver”.