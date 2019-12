Europa estará movida: estos son los partidos recomendados de la semana

La primera semana de diciembre trae regalos para los futboleros. En Europa hay varias ligas y copas que adornarán la jornada. Además, en Colombia se conocerá el segunda ascendido a Primera División. Chicó o Cortuluá será el nuevo invitado.

Estos son los 21 partidos recomendados para que usted disfrute y esté pendiente de sus equipos favoritos.

Lunes, 2 de diciembre

2:30 p.m.: Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt (Bundesliga de Alemania).



2:45 p.m.: Cagliari vs. Sampdoria (Serie A de Italia).



Martes, 3 de diciembre

2:30 p.m.: Crystal Palace vs. Bournemouth (Premier League de Inglaterra).



3:05 p.m.: Lyon vs. Lille (Ligue 1 de Francia).



3:15 p.m.: Burnley vs. Manchester City (Premier League de Inglaterra).



Miércoles, 4 de diciembre

2:30 p.m.: Chelsea vs. Aston Villa (Premier League de Inglaterra).



2:30 p.m.: Leicester City vs. Watford (Premier League de Inglaterra).



2:30 p.m.: Manchester United vs. Tottenham Hotspur (Premier League de Inglaterra).



2:30 p.m.: Southampton vs. Norwich City (Premier League de Inglaterra).



2:30 p.m.: Wolverhampton Wanderers vs. West Ham United (Premier League de Inglaterra).



3:05 p.m.: Paris Saint Germain vs. Nantes (Ligue 1 de Francia).



3:15 p.m.: Liverpool vs. Everton (Premier League de Inglaterra).



7:30 p.m.: Medellín vs. Cali (Copa Colombia -final, vuelta-).



Jueves, 5 de diciembre

2:30 p.m.: Sheffield United vs. Newcastle United (Premier League de Inglaterra).



3:15 p.m.: Arsenal vs. Brighton (Premier League de Inglaterra).



3:00 p.m.: Cagliari vs. Sampdoria (Copa Italia).



Viernes, 6 de diciembre

2:30 p.m.: Eintracht Frankfurt vs. Hertha Berlín (Bundesliga de Alemania).



2:45 p.m.: Inter vs. Roma (Serie A de Italia).



2:45 p.m.: Nimes vs. Lyon (Liga de Francia).



3:00 p.m.: Villarreal vs. Atlético de Madrid (Liga de España).



8:00 p.m.: Chicó vs. Cortuluá (Torneo de Ascenso de Colombia -repechaje, vuelta-).