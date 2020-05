Por incumplir normas de covid-19: quitaron puntos y perdió el liderato

La Bundesliga austríaca impuso este jueves en primera instancia una multa de 75.000 euros (83.000 dólares) y la retirada de seis puntos al actual líder, el LASK, por haber violado en varios entrenamientos las normas de seguridad sanitarias para evitar contagios por coronavirus.

El club de la ciudad de Linz, que esta temporada se plantó en los octavos de final de la Liga Europa, donde perdió en casa en la ida contra el Manchester United (0-5), anunció que recurrirá la sentencia, informó la emisora pública ORF.



La pena por violar el principio del juego limpio relega al LASK del primer al segundo puesto de la tabla, ahora con 3 puntos menos que el nuevo líder, el Red Bull Salzburgo. La liga austríaca, interrumpida el pasado 8 de marzo por la pandemia, retoma los partidos el próximo 2 de junio y aún quedan diez rondas para jugar. Si el dictamen es confirmado en segunda instancia, el LASK tiene aún una tercera posibilidad de recurrirlo.



Según la Bundesliga, es probable que la decisión definitiva se tome dentro de dos meses y medio o incluso tres meses, por lo que el campeón y los titulares de la Copa de Europa no podrían determinarse hasta mucho después del final de la temporada. El senado disciplinario de la liga había abierto un expediente tras recibir imágenes de vídeo en las que se veía cómo todos los jugadores del LASK se entrenaban al mismo tiempo, sin tener en cuenta las reglas de distanciamiento físico vigentes en ese momento.



Tras conocerse la denuncia, los otros once clubes de la Primera división emitieron un comunicado conjunto en el que se mostraron indignados por el comportamiento antideportivo del LASK. Para el ente disciplinario que emitió la sentencia el castigo es adecuado porque el comportamiento sancionado no solo fue percibido como "una falta masiva en la familia del fútbol", sino que también "hay que tener en cuenta el papel de modelo a seguir que tienen los futbolistas en la población". Aún queda por ver si la cúpula directiva del LASK y el técnico (el francés Valérien Ismaël) serán también sancionados.