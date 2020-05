Las insólitas medidas que deben cumplir los jugadores en Corea del Sur

Este viernes regresa la Liga de fútbol de Corea del Sur, con partidos a puerta cerrada debido a la pandemia del coronavirus. Dos meses después de lo estipulado para reanudar el campeonato, la K-League se prepara para la competencia, con la obligación de cumplir con un estricto protocolo de seguridad y rígidas medidas para los futbolistas.



Si bien no habrá cambios en el reglamento, sí hay ciertas medidas que deberán cumplirse a cabalidad, según las autoridades médicas del país asiático. “Está prohibido escupir o sonarse la nariz en exceso y los jugadores deben abstenerse de mantener conversaciones cercanas”, dijo el oficial de comunicación de la K-League, Woo Cheoung-sik, quien además confirmó que, en caso de no cumplirse con los pedidos, el árbitro no podrá castigar amonestación.



En los banquillos, técnicos, asistentes y cuerpo médico, así como los jugadores suplentes, deberán utilizar tapabocas. Y queda prohibido los apretones de manos, las celebraciones multitudinarias tras los goles, y los diálogos entre los jugadores, quienes serán advertidos en caso de hablar entre ellos.



Si se cumplen a cabalidad con estas normas, que insisten en el distanciamiento social, los estadios podrán ir recuperando a los aficionados progresivamente.