Si en Bogotá llueve, en Buenos Aires no escampa: fútbol podría parar

La pandemia de coronavirus covid-19 tiene en alerta roja varias ciudades en distintos países de América Latina y el fútbol no es ajeno a esa situación.

La Alcaldía de Bogotá ha ordenado que sean cedidos los estadios para la realización de partidos programados en Copa Libertadores y Copa Sudamericana por parte de Santa Fe y La Equidad y a esta hora los duelos siguen en vilo.



De la misma manera, en Argentina ya se escuchan voces que piden decisiones en ese mismo sentido, como es el caso de Daniel Gollan, ministro de salud de la provincia de Buenos Aires.



"Desde el punto de vista sanitario a veces parecemos los malos de la película, pero si empieza a haber excepciones después dicen 'no hay clases pero hay fútbol'. Es el ejemplo. Si empezamos así, todos empiezan a decir 'acá no es el problema' o 'acá tenemos protocolos'. Si es algo drástico durante 15 días, es algo drástico para todos", dijo el funcionario en el programa Arriba Argentinos. "Con justa razón, a veces irrita que suspendan las clases pero estén jugando al fútbol. Me parece a mí que deben ser medidas drásticas porque la situación es alarmante"



Gollan aseguró que urgen medidas radicales: "Desde el punto de vista epidemiológico, que debería ser el que prime ahora, deberíamos cerrar. Ojalá desde la política podamos consensuar como el año pasado para entender que necesitamos una medida drástica de, por lo menos, 15 días con un cierre muy fuerte de la restricción de las personas. Hay pacientes jóvenes de 40 o 45 años que se mueren en cuestión de tres o cuatro días, el virus los devora, sobre todo aquellos que tiene algunos con enfermedades preexistentes y también a los que no lo tienen. No es sólo de mayores: ahora se instaló en jóvenes con una velocidad terrible".



La solución sería, en su opinión, volver al encierro: "Hay que bajar la circulación a un nivel donde dejemos lo mínimo indispensable para desarrollar la vida con alguna diferencia que ahora podemos llevar adelante: en la provincia de Buenos Aires tenemos municipios que no tienen tanta circulación, entonces uno debe focalizar de acuerdo a la realidad epidemiológica".



"Vamos a tener que tomar medidas duras y en el paquete va a entrar todo, indudablemente. Donde la situación es crítica, la misma pandemia te va a imponer el límite", concluyó.



El anuncio claramente deja en evidencia que algo puede estar muy mal no solo en los torneos locales, sino también en los internacionales y, a mediano plazo, en la Copa América, que organizan Colombia y Argentina de manera conjunta. El propio presidente Fernández lo había sugerido hace unos días y la necesidad de controlar de alguna manera el avance del virus no ha cambiado.



Quiere decir que en las próximas horas fácilmente habrá nuevos anuncios y nuevas restricciones y entonces, inevitablemente, Conmebol tendrá que flexibilizar su posición y el fútbol se vería obligado a poner otra cuota de sacrificio.