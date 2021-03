Crisis en Suramérica se refleja en selecciones y en sus figuras

El fútbol suramericano vive una crisis deportiva, de resultados y de formación en los últimos 20 años. Lo indican los torneos de clubes y de selecciones, en mayores y categorías juveniles. Europa le ha sacado una gran ventaja a los países de la Conmebol, pues aparte de llevarse muy jóvenes a las figuras de Suramérica, sacan ventaja en proyectos formativos, instalaciones y condiciones en general para sus deportistas.



La primera muestra es la Copa Mundo: desde 2002, que Brasil logró el pentacampeonato, Suramérica no gana un título mundial de mayores. Incluso, en las últimas cuatro versiones de Mundial, solo Argentina (2014) fue finalista; en 2006, 2010 y 2018, las finales fueron europeas.



Vamos los Mundiales juveniles. En las últimas diez versiones del Sub-17, Suramérica ganó dos veces con Brasil (2003 y 2019); Europa coronó a Francia (2001), Suiza (2009) e Inglaterra (2017); México ganó dos títulos (2005 y 201), pero son los africanos de Nigeria los de la hegemonía, ganando en 2007, 2013 y 2015.



En la categoría Sub-20, los últimos diez Mundiales están repartidos así: 5 títulos de Suramérica, 4 para Europa y 1 para África. Sin embargo, los europeos se llevaron la corona en las últimas cuatro versiones: 2013, 2015, 2017 y 2019.



Y hablemos del Mundial de Clubes: los últimos ocho lo ganaron los europeos; Corinthians de Brasil, el último suramericano en ganarlo, en 2012. Y en cinco de los últimos once mundiales, no hubo suramericano en la final.



Ahora, la crisis suramericana se refleja en las figuras del momento. Está terminando una época en la que el duelo Messi-Cristiano se midieron en títulos y goles. Ahora, las dos nuevas estrellas son el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland.



¿Qué Suramericano podría entrar en la puja? Salvo Neymar, no se ve un jugador que sea top y que pueda coronar una carrera frondosa en logros.