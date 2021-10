Fuerte crítica a Neymar tras afirmar que Catar sería su último Mundial

El astro brasileño, Neymar, encendió la polémica en los últimos días al afirmar, en un diálogo con Dazn, que "no sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el fútbol", y que, posiblemente, el Mundial de Catar 2022 sea el último que dispute en su carrera.

La declaraciones del '10' de la Verdeamarela y del PSG no cayeron bien en Francia, y fue el exfutbolista del equipo parisino, Jérôme Rothen, el que criticó lo dicho por el brasileño, al asegurar que es un fantástico jugador, que debe hacerle frente a sus responsabilidades.



"Neymar es un jugador fabuloso cuando está en forma. El problema es que está en una mala fase. Y esta es una declaración terrible para el PSG. Le falta ánimo, ilusión", dijo.



Y añadió: “El amor que tiene por Brasil es claro, quiere ganar el Mundial. Su última oportunidad será en Qatar, dentro de un año. Pero tengo que recordarle sus deberes. Cuando eres un jugador de este nivel, una figura icónica para un club desde hace más de cuatro años y donde ya has decidido terminar tu carrera, no puedes decir esto. Espero que no te den un bono de ética por declaraciones como esta. Tienes que hacer frente a sus responsabilidades".



Neymar no pasa por un buen momento individual en la Selección y en el PSG. El delantero de 29 años apenas lleva un gol y dos asistencias con su club en lo que va de la temporada, siendo el centro de las críticas por gran parte de la prensa europea.