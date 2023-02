¿Y si fuera delantero? El insólito golazo de un arquero desató euforia

Cuando un arquero sube para cabecear en partidos es una acción arriesgada, pero se sabe que es la última carta que tienen los guardametas para apoyar a su equipo en busca de igualar o sacar el resultado adelante para no perder unidades. En el fútbol hay locuras, eso no cabe duda y por parte de los guardametas aún más. Goles de cancha a cancha, de cabeza cuando suben a acompañar en el ataque o hasta de pelota quieta en lanzamientos de penaltis o de tiros libres son los más habituales.



Pero, Freddie Toomer, guardameta en la liga de Hong Kong, precisamente defendiendo los colores del Hong Kong FC, salió a acompañar el ataque en un córner cuando se acababa el tiempo y cuando su rival ganaba por la mínima diferencia. Lo que no se imaginaba era que iba a desatar la locura en su equipo.

Freddie Toomer, un guardameta inglés que no ha contado con una trayectoria tan atractiva a lo largo de sus 15 años como activo buscó la manera de apoyar en el ataque en la última jugada contra el Resources Capital y enloqueció a propios y a extraños dándole la vuelta al mundo y con un giro, pues el británico definió como si fuera un delantero para el 1-1 final. Ya no había vuelta atrás, era arriesgar con un gol en contra o ayudar a sus compañeros a buscar el empate.



El tiempo se acababa y en un lanzamiento de tiro de esquina, el arquero del Resources Capital manoteó la pelota, pero lo que no esperaban es que en el segundo palo apareciera Freddie Toomer, guardameta del Hong Kong FC que definió con una tijera para emparejar el encuentro.