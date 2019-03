Con destino europeo: Franco Armani dejaría River Plate a mitad de año

Pese a los buenos momentos de Franco Armani con River Plate, el futbolista estaría buscando alternativas para llegar a Europa y podría marcharse al viejo continente a mitad de año, tal como lo dio a conocer su representante, Martín Araoz, en diálogo con ‘La Página Millonaria radio’, programa partidario del club de la capital argentina.



“Estamos charlando con un par de equipos porque la trascendencia de Franco es Mundial, pero de momento no hay nada firme. Por su parte, él cree que si se tiene que dar sucederá, de lo contrario, es porque no es el momento”, remarcó Araoz.



Y respecto a la liga en la que jugaría el argentino, de gran paso por Atlético Nacional, no quiso dar muchas pistas: “hablamos con clubes de Europa y de Asia, no de Suramérica. Tiene que ser algo que a él lo motive: un equipo que juegue Champions o alguna competencia importante”, afirmó.



Para concluir, aclaró que se encuentra bien en River, pero que deben esperar a ver qué sucede: “Nunca me ha dicho que irse afuera sea un anhelo total, él es muy tranquilo, espera. Está súper contento en el club y tiene un contrato vigente, así que esperamos que siga ganando cosas.