La figura europea que descartó jugar al lado de Falcao en Mónaco

Mónaco no quiere repetir la angustiosa y penosa campaña de la temporada anterior, en la que hasta las últimas jornadas luchó por no descender en la Liga 1 de Francia. Por eso tratará de fichar a una o dos figuras, y de paso convencer a Falcao de que se quede y vea que hay un proyecto fuerte.



El equipo del Principado, sin embargo, también está mirando en el mercado en caso de que el ‘Tigre’ decida cambiar de aires y no continuar siendo el referente y capitán del plantel francés.



Lo cierto es que el técnico Leonardo Jardim sigue a la espera de un fichaje de campanillas, que pueda darle jerarquía a una nómina joven y, en algunos casos, inexperta, para no estar sufriendo en la campaña 2019-2020, si no que pueda luchar por clasificar a competiciones europeas.

Así, Mónaco le hizo una propuesta a Franck Ribéry para que vistiera la camiseta rojiblanca, teniendo en cuenta que dijo adiós al Bayern de Múnich y ahora se encuentra sin equipo. Sin embargo, el diario ‘L'Equipe’ aseguró que el extremo, subcampeón mundial con Francia en 2006, decidió rechazar la oferta del club monegasco.

El motivo para que Ribéry haya descartado jugar al lado de Falcao y de Cesc Fábregas, es porque había prometido que en Francia solamente jugaría con el equipo que quiere y en el que brilló: el Olympique de Marsella.