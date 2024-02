Arias va por otro título: Fluminense y LDU Quito definen la Recopa

El estadio Maracaná será testigo este jueves de otra final cuando Fluminense se enfrente a Liga de Quito por la final de vuelta de la Recopa Sudamericana, torneo que mide al campeón de la Copa Libertadores y el de la Sudamericana.



El cuadro brasileño en donde militan los colombianos Jhon Arias y Yony González viene de caer en la ida por la mínima en un duelo en donde se dio un gol polémico en el 92’ hecho por Alex Arce.



Ante esto, los ecuatorianos van a Brasil a defender el resultado y con un empate le sirve para quedarse con el título mientras que los cariocas deben anotar al menos dos goles para lograr el trofeo.

En caso de que Fluminense gane, pero lo haga por un solo gol el título de la Recopa se definirá desde los doce pasos.



Liga se ha impuesto en las dos finales anteriores que ha disputado ante Fluminense. La primera fue en 2008 cuando les ganó a los brasileños la Libertadores desde la definición por penaltis y en 2009 se quedó con la Sudamericana, tras vencer 5-1 en Quito y perder 3-0 en la vuelta en Río de Janeiro.



Fernando Diniz contará con John Kennedy quien fue el encargado de anotar el gol para el título de la pasada Libertadores, pero que se ausentó en la ida ya que tuvo que cumplir con una suspensión.



No obstante, el entrenador no aclaró si lo alineará de inicio o volverá a jugar con su trio de lujo en ataque conformado por German Ezequiel Cano, Keno y el colombiano Arias.



Por otro lado, Liga tendrá la baja de su entrenador, Josep Alcácer que no tiene licencia para duelos continentales por lo que los ecuatorianos serán dirigidos por Adrián Gabbarina. En cuanto al plantel, Liga tendrá a disposición a todos sus jugadores excepto Facundo Rodríguez que alcanzó a ser inscrito a este torneo.



Fluminense vs. Liga de Quito

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Maracaná

TV: ESPN y Star +



Alineaciones probables



Fluminense: Fabio; Guga, Felipe Melo, Thiago Santos (o Samuel Xavier), Marcelo; André, Matheus Martinelli, Ganso; Keno, Jhon Arias, Germán Cano.



DT: Fernando Diniz.



Liga de Quito: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Richard Mina, Leonel Quiñónez; Oscar Zambrano, Ezequiel Piovi, Sebastián González, Jhojan Julio; Luis Estupiñán (o Alex Arce), Jhojan Julio y Jan Hurtado.



DT: Adrián Gabbarina.