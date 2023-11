Fluminense se clasificó al Mundial de Clubes 2023: ¿Cuándo debuta?

Fluminense derrotó 2-1 en el alargue a Boca Juniors en el estadio Maracaná y se consagró por primera vez en la Copa Libertadores 2023. Frente a su hinchada, el conjunto dirigido por Fernando Diniz dio la vuelta olímpica y además, se lograron clasificar al Mundial de Clubes 2023.

Tras la consagración de Fluminense, Conmebol definió a su representante en el Mundial de Clubes 2023 que se jugará del 12 al 22 de diciembre en Arabia Saudita e ingresa como uno de los grandes favoritos para llegar a la gran final de este certamen que organiza la FIFA.



Fluminense era el único club que hacía falta para completar el cuadro del Mundial de Clubes, pues ya estaban clasificados los ganadores de las confederaciones de Asia, África, Centroamérica, Europa y Oceanía.



Para esta edición 2023, Fluminense, por ser campeón de la Libertadores, comenzará su participación desde las semifinales y por ahora, no tiene rival definido, pero para pelear por un cupo a la final, deberá enfrentar el 18 de diciembre a los ganadores de la llave entre Al-Ahly y Al IAl-Ittihad u Auckland City.





Así se jugará el Mundial de Clubes 2023:

​

Primera ronda | 12 de diciembre

Al Ittihad FC vs Auckland City FC, 1 :00 p.m. (hora de Colombia)



Segunda ronda | 15 de diciembre

Club León vs Urawa Reds, 9:30 a.m. (hora de Colombia)

Al Ahly FC vs Al Ittihad FC/Auckland City FC, 1:00 p.m. (hora de Colombia)



Semifinales 18 de diciembre

Fluminense vs (Al Ahly FC o Al Ittihad FC/Auckland City FC), 1:00 p.m. (hora de Colombia)



Semifinales | 19 de diciembre

Club León/Urawa Reds vs Manchester City FC, 1:00 p.m. (hora de Colombia)



22 de diciembre

Partido por el tercer puesto, 9:30 a.m. (hora de Colombia)

Final, 1:00 p.m. (hora de Colombia)