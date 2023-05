Florentino Pérez sobre oferta de Brasil por Ancelotti: ‘No quiero oír’

Real Madrid se coronó campeón de la Copa del Rey gracias a la victoria en la gran final contra Osasuna y sumó en sus vitrinas el título número 20 de esta competencia y el 101 en su historia, demostrando así ser uno de los más grandes del fútbol español.

De la mano de Carlo Ancelotti, técnico que ha triunfado en Real Madrid en los últimos años, el conjunto merengue no ve su salida de la institución y pese a que se le ha vinculado para dirigir la Selección de Brasil, aún no se sabe con exactitud si esa opción es viable, pues el mismo entrenador se ha encargado de desmentir.



Ahora, el turno para despejar dudas sobre el futuro de Carlo Ancelotti fue el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, quien después de la Copa del Rey, mencionó de manera contundente que el italiano tiene contrato y no quiere saber más del tema.



“No quiero ni oír hablar de eso. Tenemos un año más de contrato. Estamos muy contentos con Ancelotti”, mencionó Florentino Pérez.



"¿Se marchará Ancelotti? Ese tema no existe. Tiene contrato y estamos encantados con él".



🗣 Florentino Pérez, en directo en @vamos. #LaCopaMola pic.twitter.com/kOaxjykQcb — #Vamos por Movistar Plus+ (@vamos) May 6, 2023



​De momento, la posibilidad de que Ancelotti dirija en Brasil es nula, aunque habrá que esperar a que finalice la temporada para ver qué decisión final toma el italiano con respecto a su futuro.