Flamengo quiere conquistar Europa: este es su plan de expansión

El Flamengo sueña en grande y no solo quiere reinar en Brasil y Suramérica, ahora quiere expandirse y conquistar el fútbol europeo.



Así, el club más popular de Brasil y campeón de las dos últimas ediciones del Brasileirão, ha puesto en marcha un plan para llegar al Viejo Continente y el Tondela portugués sería el primer peldaño de un ambicioso proyecto de adquisiciones que incluiría equipos de Europa, Estados Unidos, África y China.



La posibilidad de adquirir el control del Tondela este mismo año “aún no está confirmada”, afirmaron fuentes del Flamengo a EFE, que no negaron las negociaciones. Rodrígo Tostes, vicepresidente financiero del club carioca, afirmó en declaraciones al portal ‘Globoesporte’ que el Flamengo está “trabajando duro” para intentar conseguir ese objetivo este año.



“Está apretado. Muy apretado, por una serie de factores. Seguimos trabajando para que sea este mismo año, pero está bastante apretado. No es fácil. Estamos trabajando duro”, dijo Tostes en una entrevista exclusiva al portal deportivo.



De acuerdo con el portal, el Flamengo ya ha conversado sobre el tema con algunos inversionistas de los que se espera un aporte de 50 millones de euros para adquirir al Tondela, que sería la primera fase de su expansión. “Necesitamos al menos tres años para madurar este proyecto, llevar al club a las seis primeras posiciones en el Campeonato Portugués, esa es la idea. Después de eso pensamos en la fase dos”, explicó Tostes.



Según el dirigente, si la incursión en Portugal es exitosa y Flamengo consigue introducir su marca en ese país y llevar al Tondela a una posición de destaque, el conjunto carioca analizará la compra de otros clubes en países europeos como Francia y Alemania.



El proyecto para la adquisición del club portugués fue presentado a posibles inversores en una reunión en la que el Flamengo contó con el apoyo del banco BTG Pactual, la consultora Ernst & Young y la empresa Win the Game.



En la presentación se destacó las posibilidades de grandes ingresos mediante las transferencias a Europa de jugadores jóvenes descubiertos por el Flamengo en Brasil.



El club de mayor número de hinchas obtuvo elevados ingresos en los últimos años con transferencias como las de Vinicius Junior (45 millones de euros), Lucas Paquetá (30 millones de euros) y Reinieir (30 millones de euros).



Tondela fue escogido entre ocho clubes portugueses analizados, de los que sólo dos de la primera división, debido principalmente a que tan sólo cuenta con un único accionista como controlador, y a que tiene una estructura adecuada y bien ubicada en Portugal.