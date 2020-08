Todo un ‘rockstar’: sorprendente recibimiento al nuevo DT del Flamengo

El español Domènec Torrent, nuevo entrenador del Flamengo, fue recibido este lunes en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro con cánticos y carteles con mensajes de bienvenida por parte de los hinchas del popular equipo brasileño.



El técnico llegó procedente de Lisboa en compañía de su asistente técnico Jordi Guerrero y del analista de desempeño Jordi Gris, además del vicepresidente del equipo, Marcos Braz, y del director ejecutivo del club, Bruno Spindel, quienes habían viajado a Europa para contratar al sustituto del laureado portugués Jorge Jesús.



Después de desembarcar del vuelo que aterrizó en el aeropuerto de Galeao, Torrent salió al zaguán de pasajeros y rápidamente saludó al grupo de unos cincuenta hinchas que no paraban de cantar y vitorear su nombre.

¡QUÉ RECIBIMIENTO! Así fue la llegada de Domenec Torrent a Brasil, recibido por un impresionante número de hinchas del Flamengo. ¡Hasta le pusieron una doble gorra! pic.twitter.com/JhfZqNqyRF — SportsCenter (@SC_ESPN) August 3, 2020

"Aló Nación, olé, olé, olé, Domènec es del 'Mengao'. Chapulín", decía uno de los carteles portado por los hinchas, todos con mascarilla de protección como es exigido dentro de los aeropuertos brasileños.



Después de saludar rápidamente a los hinchas y de recibir una gorra del club por parte de los aficionados, el técnico, que también usaba mascarilla, salió del aeropuerto sin dar declaraciones a los medios de comunicación que esperaban su llegada, pero concedió una rápida entrevista en portugués al canal en YouTube del club.



"Ahora estoy muy feliz por formar parte de este gran club y de esta gran 'Nación' (como es conocida la hinchada del Flamengo). Estoy listo para intentar ganar títulos con esta gran hinchada", destacó Torrent, quien afirmó que la exigencia de títulos en el equipo brasileño fue lo que lo motivó a aceptar el proyecto.



"Cuando uno trabaja en el Flamengo uno tiene que ganar, porque Flamengo es uno de los grandes clubes en el mundo. Estamos preparados y listos para ganar los títulos y jugar bonito", enfatizó Torrent, para quien "lo más importante ahora es respetar el trabajo de Jorge Jesús, porque el equipo es ganador".



"Poco a poco iremos a cambiar poquitas cosas, porque la intención es quedarme en Brasil muchos años. Cuando uno es feliz en un club y el club está feliz contigo es señal de que hemos ganado. Me gustaría quedarme cuatro o cinco años", señaló el entrenador, quien pidió ser llamado de "Dome", para facilitar su nombre catalán.

Domenec Torrent llegó a Brasil y ¡YA TIENE SU PROPIA CANCIÓN! Los hinchas del Flamengo recibieron al DT español y estrenaron un nuevo... "DOMENEC, DOMENEC..." 🎶 pic.twitter.com/AGCX3lHEGx — SportsCenter (@SC_ESPN) August 3, 2020

La presentación oficial, que será realizada por teleconferencia, está prevista para este mismo lunes e inmediatamente después el técnico dirigirá el primer entrenamiento de la semana en el Ninho do Urubú (nido del buitre), la sede deportiva del Flamengo.



El último campeón de la Liga brasileña y de la Copa Libertadores debutará el domingo en el campeonato cuando enfrente en el Maracaná al Atlético Mineiro de Belo Horizonte, del técnico argentino Jorge Sampaoli, en el inicio del torneo.



El preparador físico Julián Jiménez, también español y que acompañará a Torrent en el cuerpo técnico, tuvo problemas en su documentación de última hora y no pudo desplazarse desde Cataluña hasta Lisboa para embarcar. Jiménez deberá llegar a Brasil el miércoles.



ESCUDERO DE GUARDIOLA El nombre de Torrent, quien por muchos años fue el asistente de Pep Guardiola, surgió después de no llegarse a un acuerdo con el portugués Carlos Carvalhal, del Río Ave; con el español Fernando Hierro y otros entrenadores portugueses que estaban como candidatos.



De 58 años, Torrent jugó en varios equipos catalanes y comenzó su carrera como entrenador en el Palafruguell, en 1994. Luego condujo al Palamós y en la temporada 2005-2006 se sentó en el banquillo del Girona. En 2008, pasó a integrar el cuerpo técnico del Barcelona de Guardiola y permaneció junto a él cuando en 2012 ambos se marcharon al Bayern Múnich alemán.



Entre 2016 y 2018, Torrent acompañó a Guardiola en el Manchester City inglés y después aceptó una oferta para dirigir en propiedad al New York City estadounidense, al que dejó en noviembre del año pasado.



EFE