Juventus campeón de la Copa Italia: reviva el minuto a minuto

Final: Juventus es campeón de la Copa Italia. Venció 2-1 a Atalanta de Bérgamo.



Minuto 90+1: centro al área y Bonucci se adelantó a despejar.



Minuto 88: se descontroló Atalanta por el arbitraje. Fue expulsado Toloi, quien estaba en el banco de suplentes.



Minuto 83: Juventus maneja el resultado y Atalanta está perdido.



Minuto 78: Muriel entró al área y la mandó muy desviada. Luego fue amonestado Romero por falta sobre Cristiano.



Minuto 73: Goool de Juventus. Chiesa pone el 1-2 y falta poco en el partido.



Minuto 68: ingresa Luis Fernando Muriel y se va Malinovsky.



Minuto 66: otro choque de Cuadrado y Zapata. No pasó nada.



Minuto 64: Cristiano probó pero le pegó suave e incómodo.



Minuto 60: ¡Palo! Se salva Atalanta después de un taco de Cristiano Ronaldo y una definición de Chiesa



Minuto 52: tiro libre para Atalanta, riesgo para Juventus. De Ligt rechaza, pero Romero alcanza a impactarle el pie y lo deja lesionado.



Minuto 49: juegan a menor velocidad en los primeros minutos del complemento.



¡Ya se juega el segundo tiempo!



Minuto 45: Final del primer tiempo. Atalanta y Juventus empatan 1-1 en la final de la Copa Italia.



Minuto 41: Goool de Atalanta. Malinovsky sacó un potente zurdazo para el 1-1 en la final de la Copa Italia.



Minuto 40: amonestado De Ligt en Juventus. Los dos centrales de Juventus tienen tarjeta amarilla.



Minuto 35: buena atajada de Buffon tras cabezazo de Hateboer. Luego fue amonestado Malinovsky.



Minuto 31: Gool de Juventus. Dejan Kulusevski anota en contraataque y pone el 1-0 de la ‘vecchia signora’.



Minuto 27: amonestado Giorgio Chiellini por juego peligroso sobre Pessina.



Minuto 25: Freuler se acerca. Centro o tiro al arco, no se sabe, pero se salva Juventus.



Minuto 24: confundido Juventus, que ve como juega el rival y cuando tiene la pelota, la entrega mal.



Minuto 23: se juega a buen ritmo. Atalanta ataca siempre con Zapata, que se mueve por la banda izquierda.





Minuto 19: Choque cafetero. Zapata y Cuadrado fueron por un balón dividido y quisieron imponer su fuerza, siempre con buena voluntad deportiva.



Minuto 15: Cristiano coge el balón y se va al área rival. Entrando recibe falta y hay tiro libre peligroso



Minuto 11: Duván Zapata se asocia con Pessina y llegan al área, pero despeja la defensa del equipo turinés.



Minuto 9: Atalanta sigue buscando el gol y Juventus aguanta.



Minuto 4: Primera llegada de Atalanta. Duván Zapata encendió las alarmas en la Vecchia Signora.



¡Inicia el partido! Atalanta vs Juventus, final Copa Italia