Freno de mano a la tarjeta azul: FIFA ya no parece tan convencida

Como el popular dicho, ese asunto de la tarjeta azul 'se le tiene, pero se le demora'. De hecho, a juzgar por la negativa reacción general, es posible que se aplace por un largo periodo.

La introducción de la famosa tarjeta azul que discute la IFAB, y que debía anunciarse este viernes, tiene como fin limitar el número de protestas que deben soportar los árbitros, las cuales no pocas veces están acompañadas de insultos, además de ser un filtro adicional entre la tarjeta amarilla y la roja.



Sin embargo, el técnico Jürgen Klopp representó la sensación masiva de que es otro 'invento' que, lejos de resolver algo, agregaría más polémica: "No me suena como una idea fantástica así de primeras... La verdad es que no recuerdo la última vez que esta gente (la IFAB) tuvo una idea fantástica, si es que alguna vez han tenido alguna", sentenció en rueda de prensa.



Así que, tal vez atendiendo ese clamor popular, la FIFA aclaró que la idea estará en fase de pruebas y estudio hasta el próximo 2 de marzo: "La FIFA desea aclarar que los informes sobre la llamada 'tarjeta azul' en los niveles de élite del fútbol son incorrectos y prematuros", dijo la entidad.



"Cualquier prueba de este tipo, si se implementa, debería limitarse a realizar pruebas de manera responsable en niveles inferiores, una posición que la FIFA pretende reiterar cuando se debata este punto del orden del día en la Asamblea General Anual de la IFAB el 2 de marzo", concluyó.



Se sabe que las pruebas han tenido mucho éxito en categorías inferiores del fútbol sueco y galés pero está lejos de llegar a las grandes competencias.



The Telegraph había dicho que podrían probar las tarjetas azules durante la próxima edición de la FA Cup, pero en ningún caso se usarán en la Eurocopa 2024 ni en la Champions League actual, según la UEFA.