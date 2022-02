Federación apoya y Spartak Moscú estalla: reacciones tras anuncio UEFA

La Real Federación Española de Fútbol emitió este lunes un comunicado en el que "apoya con firmeza todas las medidas adoptadas en el Comité Ejecutivo de UEFA", que ha suspendido la participación de clubes y selecciones rusas en cualquier competición" organizada por ésta o la FIFA "hasta nuevo aviso".



Mientras la UEFA era respaldada por España, el club ruso Spartak Moscú mostraba su desagrado por la decisión que afecta su participación en la Europa League, pues esperaba en los octavos de final por el RB Leipzig.

La RFEF considera que "no puede tener ninguna relación futbolística con la Federación Rusa de Fútbol. Los jugadores rusos y sus aficionados no son responsables directos de esta situación, pero los organismos del fútbol deben actuar con determinación y responsabilidad ante unos hechos de estas características para hacer prevalecer en todo el mundo los valores vinculados al deporte y que forman parte de su esencia incluso con la desvinculación contractual de determinados acuerdos comerciales".



Asimismo, la RFEF "ofrece todo su apoyo y solidaridad a la Federación Ucraniana de Fútbol y a todo el pueblo ucraniano en estos duros momentos, y desea una inmediata solución del conflicto".



Spartak reaccionó tras quedar fuera de Europa League



El Spartak Moscú mostró su disgusto por quedar eliminado de la Liga Europa tras una decisión de la UEFA y la FIFA con la que aseguran que no está de acuerdo, pero debe acatar, y asegura que el deporte "debe construir puentes, no quemarlos".



La FIFA y la UEFA decidieron este lunes, de forma conjunta, suspender a las selecciones nacionales y clubes rusos para participar en las competiciones de ambas hasta nuevo aviso. Así, el Spartak queda excluido de la actual competición de la Liga Europa, por lo que la eliminatoria de octavos de final contra el Leipzig, que estaban previstos para el 10 y el 17 de marzo, no se jugarán.



El equipo alemán se clasifica automáticamente para los cuartos de final. "La decisión de la FIFA y de la UEFA nos ha disgustado, aunque era de esperar. Desgraciadamente, los esfuerzos de nuestro equipo en esta competición de la Liga Europa se ven arruinados por razones lo más alejadas posible del deporte", indica el club ruso.



"El Spartak tiene millones de seguidores no sólo en Rusia, sino en todo el mundo. Nuestros éxitos y fracasos unen a personas de decenas de países diferentes, e incluso en los momentos más difíciles el deporte, desde el punto de vista del club, debe construir puentes, no quemarlos. Se ha tomado otra decisión con la que no estamos de acuerdo pero que tenemos que acatar. El Spartak se centrará en jugar el campeonato ruso y la Copa del país. Esperamos conseguir cuanto antes la paz que todos necesitamos", concluye.



EFE