Koeman se despachó y expuso al ex-Barcelona: 'Messi ocultaba todo'

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, señaló este miércoles que la partida del astro argentino Lionel Messi como uno de los principales problemas del equipo azulgrana en el comienzo de la temporada.



“Lionel Messi ocultaba todo. Era muy bueno y ganaba. Por supuesto que tenía buenos jugadores a su alrededor, pero él marcaba la diferencia. Gracias a él todos parecían mejores. Esto no es una crítica, sino una observación”, dijo Koeman a la revista neerlandesa “Voetbal International”.



El técnico es consciente de las críticas al equipo tras la derrota en Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich (0-3), aunque aseguró que no las leyó en los medios de comunicación porque ha “dejado de leer los periódicos y las páginas web”. Tras esa derrota, el presidente del Barcelona Joan Laporta dijo sentirse “dolido e indignado” y le pidió paciencia a la afición.



Koeman dijo “entender los sentimientos” que expresó el presidente. “Tampoco creo que sea genial perder contra el Bayern de Múnich. Pero hay que verlo de forma sobria”, añadió el neerlandés, que aseguró que en España las críticas a los entrenadores “son muy de blanco o negro”.



“El entrenador que pierde siempre es superado tácticamente por el entrenador que gana. ¿Ha sido por un penalti en contra en el último minuto, y tú has sido mejor durante los 90 minutos? Eso es táctica”, dijo el técnico con ironía.



Koeman dijo no sentirse sorprendido por los rumores que lo colocan fuera del club azulgrana. “No hago un escándalo por eso y nadie tiene que sentir lástima por mí. Si trabajas aquí, tienes que ganar. Es así de simple”. Respecto a la situación económica del club azulgrana, dijo: "Sabía que no era buena, pero no que fuese tan mala. Eso tampoco lo sabía el nuevo presidente Joan Laporta. Él se sorprendió igual que yo”.



El técnico renunció a su puesto como seleccionador de Países Bajos para convertirse en el entrenador del Barcelona. En la Eurocopa 2020, la “Oranje” cayó en octavos de final frente a la República Checa (0-2), lo que le costó el puesto a su sucesor, Frank de Boer. “Me resultó especialmente doloroso cómo terminó todo. En mi opinión, los jugadores deberían haberse levantado un poco más. Están lo suficientemente empoderados, pero no lo hicieron”, dijo.



No obstante, el entrenador neerlandés no lamenta haber dado un paso atrás como seleccionador de su país. “Incluso sabiendo cómo de difícil está la situación en el Barcelona, no habría querido hacerlo de otra manera”, aseguró.



EFE