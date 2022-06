Tres colombianos a bordo: 'picao' en Miami con Ronaldinho y R. Carlos

as vacaciones permiten invitar a los amigos a un 'picao', a estirar un poco las piernas en medio del merecido descanso.

Y aprovechando que varios andan por Estados Unidos, la empresa Team DROB ha decidido reunir a amigos de Ronaldinho y Roberto Carlos, campeones mundiales y auténticas leyendas vivas de Brasil y del futbol mundial, a un encuentro en Miami.



Vale decir que clasificaron tres colombianos: Radamel Falcao, René Higuita y Carlos Valderrama. EL primero, de hecho, lleva varios días de paseo por los parques de Orlando y sacará tiempo para encontrarse con otras estrellas.



En la lista se encuentran nada menos que Vinicius Jr, Eder Militao, Aldair, Leandro Barbosa, Paulo Dybala, Carlos Tevez, Joaquin Correa, Arturo Vidal, Iván Zamorano, Diego Lugano, Rafa Márquez, David Trezeguet, Paul Pogba, Patrice Evra, Blaise Matuidi, Sebastian Frei, Nani, Patrick Kluivert, Marco Asensio, Marcos Llorente, Kevin Kurany, Hristo Stoichkov, Steve Nash (ex basquetbolista), Chad Ochocinco (ex jugador de fútbol americano), Amauri y Denis Zakaria.



"Estoy muy feliz de anunciar que somos el sponsor de 'The Beautiful Game!", dijo Damián Olivera Bergallo, CEO de la empresa que organiza la cita.



¿Cuándo y dónde es el amistoso?



Fecha: 18 de junio

Estadio: Pink Stadium, Miami

Hora: 6:00 p.m. hora local (5:00 p.m. hora colombiana)

