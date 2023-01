Cristiano no rompió récord millonario: un jugador gana mucho más

¿Rabia, un poquito de rencor? Dos palabras que se pudieron evidenciar en Vincent Aboubakar, jugador camerunés que se vio forzado a dejar las filas del Al Nassr por la llegada de Cristiano Ronaldo y que pusiera en problemas a varios jugadores por las plazas de extranjeros. En Arabia Saudita son ocho los cupos de foráneos, pero con el portugués se extendían a nueve ya contando a David Ospina, Gonzalo Martínez, Luiz Gustavo, Anderson Talisca, entre otros, pero siendo los recientemente mencionados como los sudamericanos.



Sin duda alguna, no deja de sorprender que un mundialista como Vincent Aboubakar haya sido el elegido para abandonar las filas del Al Nassr y dejarle el cupo a Cristiano Ronaldo. Cuando se fue, tiró unas declaraciones polémicas en contra del luso.

Vincent Aboubakar recordó el debate entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y señaló que tras entrenar con Cristiano Ronaldo, solo confirma que no hay nadie que se le iguale al argentino. Una declaración que tal vez no calaría de buena manera para el portugués. Aboubakar ya no tiene nada que perder al abandonar el Al Nassr y desprenderse del europeo que es el jugador que más gana en la plantilla, pero increíblemente, no es el que más dinero tiene en el mundo.



Un millonario contrato que firmó en Arabia Saudita ganándose 200 millones de euros por año, 16,67 millones de euros por mes, 3,888 millones de euros por semana, 555,555 euros por día, 23,150 euros por hora, 386 euros por minuto y 6,5 euros por segundo. Claro, supera a Lionel Messi y a Kylian Mbappé, pero no lo hace como el jugador 'mejor pagado en todo el mundo', quien se nutre principalmente de la riqueza del estatus familiar.



Y es que, seguramente nadie lo tiene en el radar, pero el jugador que más dinero se hace por año es Faiq Bolkiah, nacido en Los Ángeles, Estados Unidos, pero hijo de la familia real de Brunéi, país asiático. Faiq juega en el Chunburi de Tailandia y a sus 24 años, gana una fortuna. Tuvo oportunidades en el Marítimo de Portugal donde solo jugó tres partidos, y se probó anteriormente en la Premier League en el Leicester City sin ningún éxito.



Sin duda alguna, Cristiano Ronaldo lo ha superado en su prestigiosa carrera deportiva, pero no podrá ganarle a la riqueza de su familia, seguramente, un caso especial en el Chonburi FC de Tailandia. Su fortuna asciende a los 15,000 millones de euros.



Pero parece que todo es dinero, pues no ha logrado quedarse en clubes por mucho tiempo. Su padre, Jefri Bolkiah es el príncipe de Brunéi y no solo por lo que gana en en Chonburi FC, sino que por la herencia que tiene su familia lo hace como el jugador más rico. Seguramente es difícil superar los 200 millones de euros que gana Cristiano Ronaldo, pero no puede batallar con la riqueza de los Bolkiah.