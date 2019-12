El fin de las locuras: Lavezzi ha anunciado su retiro del fútbol

El futbolista argentino de 34 años Ezequiel 'Pocho' Lavezzi, que jugó en Estudiantes, San Lorenzo, Napoli, París Saint Germain y Hebei Fortune, anunció este viernes que se retira del fútbol tras vivir “momentos únicos”.



“Fueron años increíbles de esta historia. Años marcados por aprendizajes, momentos únicos e infinidad de recuerdos que serán eternos en mi corazón”, dijo el ahora exdelantero del Hebei Fortune chino en una carta que publicó en sus redes sociales.



“Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino. Con mucha emoción, me despido de la etapa más linda que me dio la vida. Fui muy feliz, un abrazo”, dice el texto publicado en español e inglés.



Lavezzi debutó en Estudiantes de Buenos Aires en 2013 y en 2014 pasó a San Lorenzo. Entre 2007 y 2012 jugó en el Napoli y luego defendió la camiseta de Paris Saint-Germain hasta 2016, año en el que fichó por el Hebei Fortune.

Con Argentina ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y fue subcampeón en el Mundial de Brasil 2014 y en las Copas Américas de Chile 2015 y Estados Unidos 2016.



Con San Lorenzo ganó el Torneo Clausura de 2007, con Napoli la Copa Italia de 2012 y luego obtuvo 12 títulos más con el conjunto parisino.



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió la carta de Lavezzi a través de Twitter y le agradeció “por todo”. El ‘Pocho’ hizo las inferiores en Rosario Central y el presidente del club aseguró hace días, cuando Lavezzi declaró que analizaba retirarse, que iban a intentar ficharlo.

“Si está bien y tiene ganas.... Central lo necesita, pero hoy se entrena y va derecho a la camilla dos o tres horas. La verdad es que está sufriendo mucho por el dolor”, dijo hace poco a la prensa su hermano, Diego Lavezzi.