Boca Juniors sufre dura baja por el resto del año: directo a cirugía

Aunque Boca Juniors derrotó (0-1) a Agropecuario en la noche del miércoles y consiguió clasificarse a cuartos de final de la Copa Argentina, no todas las noticias fueron buenas. Exequiel Zeballos tuvo que ser reemplazado por Sebastián Villa, al inicio del partido, después de recibir una patada criminal que terminó en expulsión de Milton Leyendeker.



El extremo de 20 años salió de la cancha con un incontenible llanto y evidentes gestos de dolor, que daban cuenta de la gravedad de la lesión. Tras practicarse este jueves una resonancia magnética, los resultados no fueron los mejores. Sufrió una grave lesión y tendrá que someterse a una cirugía. Según se estima, Zeballos no podrá actuar por lo que resta del año.



"Exequiel Zeballos: sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho. Se decide tratamiento quirúrgico", publicó la cuenta oficial de Boca Juniors este jueves.



A través de redes, el club xeneize, sus compañeros y aficionados, le han manifestado su solidaridad.