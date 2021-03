¡Escándalo en Europa! Polémico ex-Everton dio positivo por cocaína

Polémica total en territorio europeo por cuenta de las drogas en futbolista. En esta oportunidad, el delantero franco-senegalés del Dinamo de Bucarest Magaye Gueye dio positivo por cocaína en un control antidopaje realizado al término del partido contra el FCSB (antiguo Steaua) de la Copa rumana disputado el 10 de febrero.



Según informa este miércoles el diario deportivo Gazeta Sporturilor, la Agencia Nacional Antidopaje rumana (ANAD) ya ha comunicado al Dinamo y a las autoridades futbolísticas el resultado de la prueba, que volverá a ser evaluada en un segundo análisis.

De confirmarse el positivo, el surgido en las divisiones menores del Everton podría ser suspendido por un período de hasta dos años, según establece el reglamento disciplinario de la Federación Rumana de Fútbol (FRF).



Según la prensa rumana, el Dinamo de Bucarest podría llevar a juicio al jugador, aunque el club no será sancionado a no ser que el de Magaye Gueye resulte ser un caso de dopaje administrado por el equipo.



El futbolista de 30 años ya estuvo en el centro de la polémica el pasado mes de enero, cuando fue grabado bebiendo en un "jacuzzi" con dos modelos en un vídeo que se hizo viral. En las imágenes, un Magaye Gueye desafiante utiliza lenguaje obsceno y afirma que el Dinamo no le estaba pagando su sueldo.



Este club histórico del fútbol rumano ahogado en deudas fue comprado en agosto del año pasado por el fondo de inversiones Benel International SA, cuya cabeza visible es el empresario español Pablo Cortacero. Desde entonces, varios futbolistas y el entrenador Cosmin Contra han abandonado el equipo denunciando el impago de sus salarios.



Una asociación de aficionados que es accionista minoritaria en el club acusa a Cortacero de incumplir sus promesas y es ahora la que paga los sueldos a través de donaciones y acuerdos de patrocinio.