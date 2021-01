¡Ojo a posible cambio de Euro 2020! ¿Se repetiría en la Copa América?

La UEFA tomará una decisión en el próximo mes de marzo sobre la celebración de la Euro 2021, que debió aplazarse un año por causa de la pandemia del coronavirus covid-19. Es ese el torneo que motivó la decisión de hacer una Copa América en Colombia y Argentina, destinada a equiparar el calendario para las estrellas internacionales. Significa que cada decisión que se tome en el primer certamen impactaría, en teoría, en el segundo.

Por eso hay que estar alerta con el último pronunciamiento de Karl-Heinz Rummenigge, quien ha dicho que la Uefa podría decidir que la Euro2020 se cumpla en un solo país y no en 12, como está previsto, precisamente por motivo de la pandemia. De paso, ofreció que pueda ser en Alemania.



Según el director ejecutivo del Bayern de Múnich, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, respaldaría la idea de descartar el evento programado para 12 naciones a favor de un solo anfitrión. “No debemos olvidar que la idea de esta celebración especial del torneo surgió cuando aún no existía el coronavirus. En ese momento era una iniciativa de la Comisión de la UE que quería que el fútbol se mostrara en toda Europa. Pero sé que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, que es increíblemente cuidadoso, está pensando si no tendría más sentido en estos tiempos jugar el torneo en un solo país".



Oficialmente, la UEFA ha dicho que no hay planes de cambiar el torneo, que tendría las semifinales y la final en Wembley, en Londres, aunque hoy en día es uno de los países más golpeados por el virus, que ha obligado a una nueva cuarentena estricta a la que todavía le falta un mes.



El presidente de la FA suiza, Dominique Blanc, sugirió la semana pasada que el torneo podría celebrarse en Rusia, Alemania o completamente en Londres.



Pero la UEFA ha pedido a las 12 ciudades sede que confirmen específicamente la cantidad de fanáticos permitidos en los estadios y aún es optimista. Hasta ahora, todos los anfitriones previstos, incluida la capital de Azerbaiyán, Bakú, han señalado que quieren continuar según lo programado.



La UEFA teme por las posibles demandas legales por incumplimiento de contratos que serían millonarias. Pero entiende que habrá una situación compleja para los aficionados, a quienes les ha garantizado el derecho a a reembolsos completos si los juegos programados se trasladan a lugares a más de 50 kilómetros del estadio previsto.



“Si un partido necesita ser trasladado a otra sede, la UEFA decidirá en primer lugar si las entradas para el partido reprogramado siguen siendo válidas. Al tomar esta decisión, la UEFA tendría en cuenta varios factores, como si la nueva sede se encuentra a una distancia razonable de la sede original. En el caso de que un partido se traslade a una sede que esté a más de 50 km de la sede original, los compradores de entradas tendrán derecho a un reembolso completo del precio de las entradas si no pueden o no desean asistir", explicó.



Ese impacto económico es lo que podría darle fuerza a la idea del torneo en un solo país, como espera Rummenigge.



En marzo también está previsto que se anuncien los detalles de la Copa América, que por primera vez sería en sede compartida, entre Argentina y Colombia. Las condiciones sanitarias marcarán la pauta y no se descarta que, como se contempló en Europa, también se evalúe la conveniencia de una sede conjunta en medio de las actuales circunstancias.



Europa tiene a su favor la realización exitosa de las últimas Europa League y Champions League en sedes única, en burbujas sanitarias y sin público en las tribunas. Eso es un antecedente que a estas alturas no se puede ignorar.