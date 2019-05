Estos son los partidos recomendados en la agenda semanal de FUTBOLRED

Las ligas de primera división en Europa concluyeron y ahora los ojos del mundo del fútbol se enfocan en las selecciones, las finales de algunos torneos continentales y lo que suceda en los partidos que definen ascensos y descensos en Alemania y España.



De igual manera, la Selección Colombia Sub 20 continúa su periplo en el Mundial de Polonia, donde disputará su tercer partido del grupo frente a Tahití para definir si logra su clasificación a la siguiente fase del evento.



Estos son los 35 partidos recomendados para que usted disfrute y esté pendiente de sus equipos favoritos.



Lunes, 27 de mayo

9:00 a.m.: Aston Villa vs. Derby County (Playoff ascenso Inglaterra).



11:00 a.m.: Catar vs. Ucrania (Copa Mundial Sub 20).



11:00 a.m.: Honduras vs. Uruguay (Copa Mundial Sub 20).



1:30 p.m.: Estados Unidos vs. Nigeria (Copa Mundial Sub 20).



1:30 p.m.: Noruega vs. Nueva Zelanda (Copa Mundial Sub 20).



1:30 p.m.: Unión Berlín vs. Stuttgart (Bundesliga ascenso y descenso).



2:00 p.m.: Deportivo La Coruña vs. Mallorca (Liga 123 - Ascenso España).



7:30 p.m.: Pereira vs. Llaneros (Torneo de Ascenso de Colombia).



Martes, 28 de mayo

11:00 a.m.: Panamá vs. Francia (Copa Mundial Sub 20).



11:00 a.m.: Portugal vs. Argentina (Copa Mundial Sub 20).



1:30 p.m.: Arabia Saudita vs. Malí (Copa Mundial Sub 20).



1:30 p.m.: Sudáfrica vs. Corea del Sur (Copa Mundial Sub 20).



1:45 p.m.: Vitesse vs. Utrecht (Liga de Holanda playoff Europa League).



3:00 p.m.: Caracas vs. Liverpool de Montevideo (Copa Suramericana).



5:15 p.m.: Colón vs. River Plate (Uruguay) (Copa Suramericana).



5:15 p.m.: Melgar vs. Universidad Católica (Copa Suramericana).



7:30 p.m.: Atlético Mineiro vs. U. La Calera (Copa Suramericana).



7:30 p.m.: Independiente vs. Rionegro Águilas (Copa Suramericana).



7:30 p.m.: Sporting Cristal vs. Unión Española (Copa Suramericana).



7:05 p.m.: All Boys vs. Acassuso (Torneo de Ascenso de Argentina).

Miércoles, 29 de mayo

11:00 a.m.: Ecuador vs. México (Copa Mundial Sub 20).



11:00 a.m.: Italia vs. Japón (Copa Mundial Sub 20).



1:30 p.m.: Colombia vs. Tahití (Copa Mundial Sub 20).



1:30 p.m.: Senegal vs. Polonia (Copa Mundial Sub 20).



2:00 p.m.: Chelsea vs. Arsenal (Uefa Europa League).



3:00 p.m.: Cortuluá vs. Barranquilla (Torneo de Ascenso de Colombia).



3:00 p.m.: Pereira vs. Llaneros (Torneo de Ascenso de Colombia).



3:00 p.m.: Quindío vs. Boyacá Chicó (Torneo de Ascenso de Colombia).



3:00 p.m.: Real Cartagena vs. Leones (Torneo de Ascenso de Colombia).



5:15 p.m.: Botafogo vs. Sol de América (Copa Suramericana).



5:15 p.m.: Palestino vs. Zulia (Copa Suramericana).



5:15 p.m.: Peñarol vs. Deportivo Cali (Copa Suramericana).



7:30 p.m.: Atlético Nacional vs. Fluminense (Copa Suramericana).



7:30 p.m.: Deportivo Santaní vs. La Equidad (Copa Suramericana).



7:30 p.m.: Macará vs. Royal Pari (Copa Suramericana).



Jueves, 30 de mayo

11:00 a.m.: Noruega vs. Honduras (Copa Mundial Sub 20).



11:00 a.m.: Nueva Zelanda vs. Uruguay (Copa Mundial Sub 20).



1:30 p.m.: Estados Unidos vs. Catar (Copa Mundial Sub 20).



1:30 p.m.: Nigeria vs. Ucrania (Copa Mundial Sub 20).



2:00 p.m.: Lens vs. Dijon (Ligue 1 - Descenso).



3:00 p.m.: Lara vs. Corinthians (Copa Suramericana).



5:15 p.m.: Cerro vs. Wanderers (Copa Suramericana).



5:15 p.m.: Tolima vs. Argentinos Juniors (Copa Suramericana).



7:30 p.m.: U. Católica vs. Independiente del Valle (Copa Suramericana).



7:30 p.m.: River Plate vs. Atlético Paranaense (Recopa Suramericana).

Viernes, 31 de mayo

11:00 a.m.: Arabia Saudita vs. Panamá (Copa Mundial Sub 20).



11:00 a.m.: Malí vs. Francia (Copa Mundial Sub 20).



1:30 p.m.: Corea del Sur vs. Argentina (Copa Mundial Sub 20).



1:30 p.m.: Sudáfrica vs. Portugal (Copa Mundial Sub 20).