Estados Unidos - MLS: Orlando City SC vs New York Red Bulls Semana 6

New York Red Bulls y Orlando City SC se enfrentarán en el estadio Inter and Co Stadium el próximo sábado 30 de marzo desde las 18:30 horas , en el encuentro correspondiente a la semana 6 del torneo Estados Unidos - MLS 2024.

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Orlando City SC venció por 2-0 a Austin FC. Después de caer en 3 oportunidades y empatar 1 cotejo, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 10 goles y ha podido vencer el arco rival 4 veces.

New York Red Bulls viene de un triunfo 4 a 0 frente a Inter Miami. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 8 goles y le metieron 5 en su arco.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de junio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2023, y Orlando City SC se llevó la victoria por 0 a 3.





Próximos partidos de Orlando City SC en Estados Unidos - MLS 2024

Semana 8: vs DC United: 13 de abril - 18:30 horas

Semana 9: vs CF Montréal: 20 de abril - 18:30 horas

Semana 10: vs Toronto FC: 27 de abril - 18:30 horas

Semana 11: vs FC Cincinnati: 4 de mayo - 18:30 horas

Semana 12: vs Philadelphia Union: 11 de mayo - 18:30 horas

Próximos partidos de New York Red Bulls en Estados Unidos - MLS 2024

Semana 7: vs FC Cincinnati: 6 de abril - 18:30 horas

Semana 8: vs Chicago Fire: 13 de abril - 18:30 horas

Semana 9: vs Los Angeles FC: 20 de abril - 21:30 horas

Semana 10: vs Vancouver Whitecaps FC: 27 de abril - 18:30 horas

Semana 11: vs Inter Miami: 4 de mayo - 18:30 horas

Horario Orlando City SC y New York Red Bulls, según país

Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela: 19:30 horas