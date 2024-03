Estados Unidos - MLS: Charlotte FC vs Columbus Crew Semana 5

Charlotte FC recibe el próximo sábado 23 de marzo a Columbus Crew por la semana 5 del torneo Estados Unidos - MLS 2024, a partir de las 18:30 horas en el estadio Bank of America Stadium.

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Charlotte FC cayó 1 a 2 ante Nashville SC en el Geodis Park. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 3 goles a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .

Columbus Crew llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a New York Red Bulls. Ha ganado 2 de sus últimos partidos y empatado 1. En esos cotejos, contó un total de 7 goles y le han anotado 2 en su arco.

Ambos equipos muestran resultados diferentes en casa y en campo rival. Charlotte FC ha mantenido una racha impresionante en el estadio Bank of America Stadium, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo y no ha recibido goles. Columbus Crew no logró ganar como visitante hasta el momento y sólo ha cosechado empates en la presente temporada.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 3 de junio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2023, y Columbus Crew fue el ganador por 4 a 2.





Próximos partidos de Charlotte FC en Estados Unidos - MLS 2024

Semana 6: vs FC Cincinnati: 30 de marzo - 18:30 horas

Semana 7: vs New England Revolution: 6 de abril - 18:30 horas

Semana 8: vs Toronto FC: 13 de abril - 18:30 horas

Semana 9: vs Minnesota United: 21 de abril - 17:00 horas

Semana 10: vs New York City FC: 27 de abril - 18:30 horas

Próximos partidos de Columbus Crew en Estados Unidos - MLS 2024

Semana 6: vs Nashville SC: 30 de marzo - 19:30 horas

Semana 7: vs DC United: 6 de abril - 18:30 horas

Semana 8: vs Real Salt Lake: 13 de abril - 20:30 horas

Semana 9: vs Portland Timbers: 20 de abril - 18:30 horas

Semana 10: vs CF Montréal: 27 de abril - 18:30 horas

Horario Charlotte FC y Columbus Crew, según país

Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela: 19:30 horas