Talentoso y polémico: este es el premio que recibirá Eric Cantona

Eric Cantona es uno de los futbolistas más recordados por su inmenso talento, también por sus polémicas actuaciones, fuertes y sinceras palabras, y por su carisma, que lo tiene vigente 22 años después de su retiro. Es así que la Uefa decidió premiarlo con el Premio Presidente 2019, por su destacada contribución al fútbol.

Eric Cantona recibirá el Premio del Presidente de la UEFA 2019, en reconocimiento a su magnífica carrera como jugador y a su compromiso con causas sociales como @CommonGoalOrg 🤴🏻



Toda la información 👉 https://t.co/6Qpv0yle1i pic.twitter.com/zdhVDdE9Ls — UEFA.com en español (@UEFAcom_es) August 27, 2019

“Este premio no sólo reconoce su carrera como un gran jugador con un talento único, un estilo incomparable y un carisma innegable, sino que también lo honra por la persona que es y en la que se ha convertido. Un hombre que no se casa con nadie, que defiende sus valores, que dice lo que piensa y, en particular, que pone todo su corazón y su alma para apoyar las causas en las que cree”, fueron las palabras de Aleksander Ceferin, presidente de la Uefa.



El Premio Presidente de la Uefa, creado en 1998, ha sido entregado en el pasado a figuras como Alfredo Di Stéfano, Raymond Kopa o Johan Cruyff. Cantona recibirá la distinción en el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones.