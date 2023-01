Leyenda de Francia carga contra Cristiano: ‘Acepta que estás viejo’

Cristiano Ronaldo dejó el Manchester United con declaraciones polémicas y terminó una etapa estelar en el fútbol europeo para después fichar por el exótico Al Nassr de Arabia Saudita, equipo y liga donde terminará su carrera como futbolista profesional.



A partir de su llegada y recientes actitudes del astro portugués en United e incluso en su selección de Portugal, la leyenda internacional de Francia, Eric Cantona se refirió al portugués y le dio duro al atacante debido a que su edad no es la misma y debe aceptar que ya no puede ser titular indiscutible en un club de élite.



"Hay jugadores que ayudan a los nuevos: Ibrahimovic todavía lo hace con el Milan, Ryan Giggs o el propio Maldini cuando estaba en el Milan. Cristiano Ronaldo no se da cuenta que no tiene 25 años. Ya es mayor y no es consciente de que, en lugar de no estar feliz por no jugar todo debería aceptar la situación”, mencionó duramente Cantona.



De igual manera, en su discurso hacia el astro portugués, dejó claro cómo es el final de un jugador profesional cuando llega a determinada edad, dejando claro que toca asumir nuevos roles.



“El final de una carrera es como morir, pero tienes que empezar otra cosa. Y antes de morir, te estás haciendo viejo y tienes que aceptar que te estás viejo”, finalizó Cantona.





Por el momento, Cristiano Ronaldo sigue preparándose para su debut con Al Nassr en Arabia Saudita, el 22 de enero contra Al-Ettifaq.