GamerZone: ya salió Fifa 20, pero no estarán estos equipos ni estadios

Este viernes salió oficialmente el videojuego de Fifa 20 para todos los interesados en hacerse con esta nueva etapa del juego para las consolas. Sin embargo, habrá varios equipos y estadios que no estarán.



Las licencias y 'peleas' comerciales entre Fifa y Pes dejó varias 'víctimas' que no estarán en este videojuego y tendrán que cambiar su nombre por tema de contratos.

Los que no estarán:

Juventus es uno de ellos. PES se hizo con los derechos y ahora el equipo de Juan Guillermo Cuadrado y Cristiano Ronaldo no estará con ese nombre. Se llamará Piamonte, igualmente con el uniforme, pues no será el oficial del equipo italiano, como su escudo.



Boca y River no tendrán el estadio ni nombre que los representa. No habrá superclásico y se llamarán Buenos Aires y Núñez FC, respectivamente.



La Liga de Brasil, como de costumbre, estará con PES y los grandes como Sao Paulo, Palmeiras y Flamengo serán exclusivos del otro videojuego.



El estadio del Bayern Múnich tampoco estará. El Allianz Arena será diferente y llevará otro nombre, pues Pes tiene todos los derechos de este.



El Camp Nou, de ya hace tiempo, mantiene todavía su contrato con PES y seguirá sin aparecer en el videojuego de Fifa 20.



La Eurocopa, Libertadores y Suramericana serán un torneos exclusivos de PES y no de Fifa.