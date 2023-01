Portazo de Enzo al Chelsea: 'Me quedo aquí', en su celebración

El futuro de Enzo Fernández ha cambiado bastante últimamente. De jugar el Mundial de Qatar 2022 y ser una de las revelaciones ganando el premio a mejor jugador joven del certamen y después, se ganó el reconocimiento de la Premier League por su gran actuación. El argentino le habría dicho 'sí' al Chelsea, y se armó la 'guerra' entre el conjunto londinense y el Sporting de Benfica.



Enzo Fernández pasó de ser un 'ídolo' en el Sporting de Benfica a ganarse críticas y el odio de los aficionados por su actitud en contra del equipo y con el anhelo de firmar con el Chelsea. Se fue de Portugal para pasar noche buena en Argentina sin permiso de Roger Schmidt y creó polémica en el plantel. Ante esto, las águilas de Portugal hablaron de 'castigos' que al parecer no se efectuaron al regresar.

Y es que, en medio de una semana volcada para Enzo Fernández en este comienzo del 2023 tras regresar a Portugal para ponerse a disposición del Sporting de Benfica que ya le cerró la puerta de salida al mandarle un mensaje claro al Chelsea de que solo lo venderían si pagan la cláusula de rescisión que oscila en 120 millones de euros, le enviaron un portazo a los ingleses con la convocatoria del argentino para el compromiso de la Copa de Portugal en la que enfrentaron al Varzim en los octavos de final.



El Varzim había eliminado en tercera ronda al Sporting de Lisboa y ahora buscaba dar la sorpresa instalándose en los cuartos de final del certamen. Sin embargo, Roger Schmidt le dio la oportunidad a Enzo Fernández de reivindicarse con minutos desde el inicio, unos que aprovechó para dejar en claro su compromiso con los lusos y su continuidad en el cuadro portugués.

La historia para el Sporting de Benfica empezó de gran manera con un gol de Alejandro Grimaldo de tiro libre. Enzo Fernández siempre intentó conectar con sus compañeros y cerró la pinza con un golazo tras una jugada colectiva que con una definición curiosa logró poner el segundo tanto a los 78 minutos. Pero, no solo mostrando su compromiso jugando todo el partido y marcando gol dejó claro que es jugador del club lisboeta, pues en su celebración le dio golpes al escudo y señas de, "aquí estoy y no me iré". Ese es el nuevo Enzo, el que está comprometido por lo menos en este primer semestre con las águilas.